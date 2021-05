“Vorbim despre o suită de evenimente care vă privesc direct. Urmează momentul unificării la <Survivor România>, sezonul al doilea. O etapă nouă pentru voi, o etapă în care veți începe ziua cu jocuri surpriză. Jocuri care o să vă stimuleze diferit.

Mesaj pentru concurenţi

După care veți avea ocazia să faceți o serie de lucruri după care tânjiți de mult timp. Veți face duș, vă veți spăla părul, spălat pe dinți și toată suită de îngrijire corporală. Pentru fete – veți avea ocazia să vă pregătiți într-un mod diferit, să vă faceți părul, să vă machiați.

Baieți, și voi veți avea ocazia de să vă aranjați părul, barbă. După această pregătire, vă veți îmbrăcă în haine frumoase și veți începe seară cu un “Cocktail Party”, unde veți avea ocazia să socializați ambele echipe. Veți avea parte de mâncare, o masă îmbelșugată, cu mâncare tradițională, iar după această masă, urmează o petrecere.

Veți dansa și vă veți simți bine. Noaptea se va încheia la un hotel, pentru o noapte. După momentul unificării veți locui în același spațiu”, a explicat aseară Daniel Pavel.

În cadrul ediției de aseară “Survivor România” s-a desfășurat jocul de comunicare, Faimoșii și Războinicii au avut parte de o miza uriașă ce a constat într-un premiu fabulous pentru echipa câștigătoare – pentru Faimoși, un apel telefonic cu familia, iar pentru Războinici, mesaje text, în timp real, cu familia.

“Astăzi veți avea posibilitatea de a lua legătura cu familia. Faimoșii, dacă câștigă acest joc, vor avea apel telefonic cu familia. Dacă îl câștigă Războinicii, veți avea mesaje text în timp real cu familia”, a anunțat Daniel Pavel.

Bătălia sportiva de aseară a fost pe măsură mizei uriașe, adrenalină și tensiunea au fost la cote alarmante, iar câștigători după jocul de comunicare disputat aseară au ieșit Războinicii, cu scorul de 10 la 4. Punctul decisiv a fost adus de Maria, în duelul cu Andreea Lodba, de la Faimoși.

Cucu, eliminat de la “Survivor România”

Jocurile de imunitate ale acestei săptămâni, d ela “Survivor România” au fost câștigate decisiv de Războinici, astfel că Faimoșii s-au văzut puși în postura de a mai pierde un coechipier.

Și de această dată, votul publicului a fost decisiv, Zannidache a fost nominalizat că favoritul săptămânii, acesta fiind nevoit, la rândul sau, să propună un coechipier spre eliminare; în urmă deciziei dificile, Zannidache l-a indicat de Cucu spre eliminare.

În urmă voturulor publicului, Cucu a fost concurentul cu cele mai puține voturi, dintre cei nominalizați, astfel că a fost eliminat de la “Survivor România”.

“Mă bucur mult că am stat împreună cu acești oameni frumoși timp de o lună. Îmi pare ră că nu am reușit să ajung aproape de finală. Probabil aveam mai multe șanse dacă intrăm de la început. Aveam posibilitatea să-mi întru în ritm, dar am intrat direct în competiția acerbă de la Survivor. Asta este, mai mult nu s-a putut.

Cucu o să-și continue carieră. Plec cu totul și cu totul alt om acasă. Am venit un om avariat și cred că m-am reparat. O să-mi apreziez mai mult prietenii și familia. Eu, în ultimii 5, 6 ani, am fost doar de două ori acasă la părinții mei. Cred că primul lucru pe care o să-l fac este să mă duc să stau cu părinții mei”, a spus Cucu.