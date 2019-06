În opinia sa, Dăncilă nu are cum să convingă nici măcar „analfabeţii” să o voteze, iar cu atât mai puţine şanse ar avea alte nume vehiculate din PSD, de care cetăţenii au auzit poate mai puţin în spaţiul public.

„Doamna Dăncilă nu are tracţiune electorală. Sunt convins că nici analfabeţii nu o votează pe doamna Dăncilă. Nu îi convinge că e analfabet funcţional. Citeşte de pe foi bine, mai şi vorbeşte liber. E eliberată de foile Ancăi Alexandrescu, e mai bine decât cu foile. Dar cu toate astea, nu e şi nu are cum să fie lider politic. Nu e acea femeie vivace, cum e doamna Firea, care zice eu fac şi dreg. Nu zic că doamna Firea a avut conţinut. Conţinutul doamnei Firea ni l-a dovedit nouă, bucureştenilor în primul rând, dar percepţia ei încă este destul de bună în ţară. În absenţa unei candidaturi a doamnei Firea e posibil ca din PSD să se rupă o grupare mai radicală, mai PRM-istă, care să meargă cu un candidat propriu la preşedinţie, în condiţiile în care doamna Dăncilă ar fi candidat, Orlando Teodorovici şi cine o mai găsi ei pe acolo. Să zicem că Dăncilă are notorietate. După ce ai fost premier şi după ce faci atâtea gafe, nu ai cum să nu te cunoască toată ţara. Dar de Teodorovici nu au auzit oamenii nici cât de Barna. Şi de Barna au auzit puţini”, a mai spus Moise Guran.