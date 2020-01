În ultima vreme, Moise Guran era implicat în proiectul aplicației Biziday, în care era acționar minoritar, conform declarației sale.

„Biziday, pe care am făcut-o împreună cu alţi colegi jurnalişti, este de departe cea mai populară aplicaţie de ştiri din România, dar de un an şi ceva funcţionează fără mine. Ba mai mult decât atât, le-am predat colegilor mei pachetul majoritar. Am rămas acţionar minoritar la Biziday, pentru cazul în care mai trebuie să aduc nişte bani acolo,” a declarat Moise Guran.

„Eu stau, din punct de vedere finanaciar, cel mai bine dintre toţi şi din acest motiv am rămas acţionar minoritar. Deciziile sunt luate de ei. Eu aflu de la ei ce se întâmplă cu aplicaţia. Biziday va rămâne o platformă obiectivă în continuare şi va face selecţia de ştiri care contează“, a declarat Moise Guran la Europa FM.

Conform dezvăluirilor făcute de jurnalista Oana Despa, Moise Guran figurează la Registrul Comerțului, ca acționar în trei firme:

BIZIDAY CONSULTING SRL care este detinătoarea platformei de stiri, în care Moise Guran are 100%;

SHAREBIZ SRL care ar fi firma pe care funcționează redacția, în care are 70% și

MIDDAY PRODUCTION SRL la care deține 90%.

Conform datelor de la Ministerul de Finanțe, BIZIDAY CONSULTING SRL a realizat, în 2018, un profit net de 147.518 de lei, în ușoară creștere față de anul precedent.

SHAREBIZ SRL a realizat în 2018 un profit net de 118.458 de lei, conform raportului depus la Ministerul de Finanțe.

MIDDAY PRODUCTION SRL, ultima firmă la care Moise Guran figurează ca acționar, a bifat în 2018 un profit net de 145.163 de lei.

Astfel, în total, cele trei fime la ca fostul jurnalist este acționar au realizat în 2018 un profit net de aproximativ 90.000 de euro, ceea ce înseamnă circa 7.000 de euro pe lună.

„Nu o să am salariu de la USR”

Fostul jurnalist Moise Guran a declarat la Digi24 că nu va avea salariu de la USR și că intenționează să trăiască din rezervele acumulate până acum.

„Nu sunt bogat, am niște rezerve din care pot trăi ceva timp. Când nu mai am bani, ma angajez și eu, ca orice om, îmi caut o slujbă”, a declarat Moise Guran.

Jurnalistul intrat în politică a adăugat că acest lucru se va întâmpla „vreun an, poate mai mult, în funcție de cheltuieli”.

Moise Guran a mai declarat că în politică intenționează să „negocieze lucruri”.

Te-ar putea interesa și: