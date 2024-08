Pentru calculul pensiei, urmează acești pași:

Se adună punctele lunare obținute.

Se împarte suma totală la 12 luni pentru a obține punctajul anual.

Punctajul anual acumulat se înmulțește cu Valoarea Punctului de Referință (VPR), care va fi de 81 lei începând cu 2024.

Exemplu de calcul al pensiei

Continuând exemplul furnizat de MMSS, dacă o persoană a muncit timp de 35 de ani și a avut venituri egale cu câștigul salarial mediu brut utilizat pentru fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aceasta a acumulat 35 de puncte. Aceste puncte se traduc într-o pensie brută de 2.835 lei.

În plus, pentru cei care au lucrat mai mult de 25 de ani, se adaugă punctele de stabilitate: 0,5 puncte pe an pentru perioada între 26 și 30 de ani și 0,75 puncte pe an pentru perioada între 31 și 35 de ani.

Conform exemplului ministerului, o persoană cu 35 de ani de muncă ar acumula 6,25 puncte de stabilitate, echivalentul a încă 506,25 lei la pensie. Astfel, pensia brută totală ar fi de 3.342 lei, iar după impozitare, pensia ar fi de 3.208 lei.

Aceste calcule vor fi aplicabile începând cu septembrie 2024, conform noii Legi a pensiilor, Legea nr. 360/2023, după cum informează Agerpres.