Vaccinul anti-COVID. Dr. Anthony Fauci, epidemiolog șef în SUA, a fost invitat special pentru „The Try Guys”, canal de pe YouTube, pentru a răspunde mai multor întrebări legate de serul respectiv.

Aceștia l-au întrebat pe epidemiolog dacă a fost sacrificată siguranța în procesul de dezvoltare al vaccinului. Întrebarea a fost pusă în contextul în care acesta este cel mai rapid vaccin din istoria umanității.

Miturile despre vaccinul anti-COVID, demontate de un medic specialist

„Este o întrebate foarte bună, dar și cea mai comună dintre toate. Nu s-au sărit etape, siguranța nu a fost compromisă, nici integritatea științifică. Cred că oamenii trebuie să înțeleagă că viteza a avut legătură doar cu înaintările extraordinare ale științei din ultimii 10+ ani.

Acum, poți obține secvența genetică a unui virus, apoi poți lua și o poți introduce în aceste platforme noi și extrem de eficiente de vaccin și asta nu pune în pericol deloc sănătate. Acest lucru a fost pur și simplu o înaintare tehnologică.

Moderna a avut 30.000 de testări, Pfizer a avut 44.000 de persoane, iar aceste lucruri au avut loc în mijlocul unei epidemii feroce. Când încerci să demonstrezi că un vaccin funcționează și sunt doar câteva infecții pe ici, pe colo în societate, poate dura șapte ani să creezi un vaccin.

Au fost atât de multe infecții încât am trecut de la secvențiere la vaccinarea oamenilor în mai puțin de un an. Este istoric, dar este istoric din punct de vedere științific. Nu s-au sărit etape deloc”, a răspuns dr. Anthony Fauci la prima întrebare legată de vaccinul anti-COVID.

Șansa de apariție a unor efecte secundare

În continuare, medicul a fost întrebat dacă există șanse să apară efecte secundare ciudate la câțiva ani distanță de la administrare.

„Șansa ca acest lucru să se întâmple este spectaculos de joasă. Vă spun și de ce. Dacă ne uităm în istoria vaccinului și ne întrebăm când au apărut aceste așa numite efecte pe termen lung, 90%+ au apărut între 30 și 45 de zile după terminarea testărilor clinice.

De aceea, FDA a spus că, pentru a oferi o autorizație de urgență, trebuie să aștepți 60 de zile de la momentul în care 50% dintre persoanele din testări au primit ultima doză. Deci, dacă aștepți 60 de zile, ești deja cu mult peste clipa când practic toate efectele pe termen lung apar”, a explicat acesta.

De asemenea, acestea a clarificat și dacă mai putem infecta alte persoane după administrarea vaccinului.

„Răspunsul este da și voi explica de ce. Este încă posibil să fii infectat și să fii asimptomatic. Chiar dacă vaccinul te-a protejat de boală, nu te-a protejat și de infecție. Nici măcar nu știi că ești infectat, ești complet asimptomatic, dar poți da infecția mai departe.

Putem să renunțăm la măști când vom avea o proporție uriaș de mare din populație deja vaccinată, încât avem imunitate de turmă. Astfel, nivelul de virus este atât de mic încât nu este o amenințare”, a completat doctorul.

Trebuie menționat și că specialistul a arătat câți oameni trebuie vaccinat pentru a crea imunizarea în masă.

„Nu știm încă numărul exact, dar putem să calculăm pe genunchi și să estimăm că undeva între 70% și 85% din populație trebuie vaccinată pentru imunitate de turmă”, a subliniat Fauci.

Obținerea imunizării în masă prin infecție

Pe final, medicul specialist a vorbit și despre situația din SUA și de ce nu poate fi obținută imunitatea în masă prin infecție.

„Păi, este cea mai rea idee pe care am auzit-o”, a răspuns medicul, râzând. „Nu vreau să o compar cu nimic, nu vreau să insult pe cineva. (…) Nivelul general de imunitate de turmă din acest moment din SUA, ultima dată când a verificat CDC, este 10%-12%.

Unele orașe, ca New York, au 22%, pentru că orașul a fost lovit foarte tare la început. Deci, să zicem că nivelul din țară de astăzi este 20%. Cu 20% imunitate de turmă, am avut 352.000 de morți. Pentru 80%, am avea de patru ori mai multe persoane. Vrei să accepți că 1,2 milioane de morți pentru imunitate de turmă? Eu zic că nu. Așa, drumul către imunitate este vaccinul, nu infectarea”, a conchis dr. Anthony Fauci.

