Sam Bankman-Fried, mită pentru Trump! În mijlocul unui uriaș scandal financiar, fostul magnat al criptomonedelor, Sam Bankman-Fried, a fost adus în fața justiției pentru acuzații de fraudă și spălare de bani în urma prăbușirii companiei FTX.

Detalii uluitoare ies la iveală cu privire la tentativa disperată a lui Bankman-Fried de a opri o eventuală candidatură a lui Donald Trump în alegerile prezidențiale din 2024. El a încercat să-l mituiască cu o sumă exorbitantă de 5 miliarde de dolari.

Potrivit scriitorului Michael Lewis, cunoscut pentru lucrările sale din domeniul finanțelor, întâlnirile sale cu Sam Bankman-Fried au adus la suprafață un plan incredibil al fondatorului FTX.

Conform lui Lewis, Bankman-Fried considera că Trump reprezintă un „risc existențial” la adresa democrației. Din această cauză, a încercat să-l oprească din a mai candida în alegerile prezidențiale din 2024.

Cu toate acestea, acest plan absurd nu a fost niciodată pus în practică. Evenimentele au luat o întorsătură dramatică la 11 noiembrie, când FTX a suferit o „explozie”. Astfel, întreaga piață a criptomonedelor a fost afectată.

Această dezvăluire șocantă aduce în prim-plan o nouă dimensiune a scandalului FTX și a comportamentului extrem al lui Bankman-Fried. Informațiile arată încercarea sa disperată de a influența politica și de a-și proteja afacerea.

Pe măsură ce procesul continuă, aceste informații ar putea avea un impact semnificativ asupra acuzațiilor aduse magnatului criptomonedelor.

Mitch „Zelensky Superfan” McConnell secretly met with disgraced FTX founder Sam Bankman-Fried in order to pour $$ millions into McConnell-controlled Super PACs and elect anti-Trump Republicans, according to author Michael Lewis. Bankman-Fried ended up giving many millions in… pic.twitter.com/ZlILo8KyTR

— Charlie Kirk (@charliekirk11) October 3, 2023