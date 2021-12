Bosch în România face parte din Grupul Bosch, lider global în furnizarea de tehnologii şi servicii, prezent astăzi în aproximativ 60 de țări, cu aproape 440 de filiale și companii regionale și având aproximativ 395.000 de angajați în întreaga lume (status la 31 decembrie 2020). În total la nivel global compania a generat vânzări de peste 71,5 miliarde de euro în 2020. Pe lângă partea de business, Bosch România se implică în în partea socială și caritabilă. În acord cu valorile sale de sustenabilitate și responsabilitate, compania a înființat Fundația Bosch România, care oferă cadrul potrivit pentru a intensifica activitățile caritabile și a fi mai aproape de beneficiari.

Capital:Care este cifra de afaceri prognozată pentru anului 2021? Ce profit prognozați la finalul acestui an?

Miruna Andriesei: Grupul Bosch în România a obținut rezultate financiare notabile din nou, în 2020, în ciuda efectelor pandemiei de coronavirus și a scăderii producției în domeniul auto. În 2021, la 27 de ani de la deschiderea subsidiarei sale în România, Bosch continuă să își consolideze poziția solidă în țară şi caută să îşi extindă operațiunile, în acelaşi timp luând în considerare provocările în creștere din mediul economic.

Evoluția business-ului în primele trei trimestre ale anului curent a fost una pozitivă, în pofida mediului de piață provocator conturat de criza semiconductorilor, întreruperile constante din lanțurile de aprovizionare și

fluctuațiile crizei sanitare.

Compania se bazează pe inovație și are încredere că inteligența artificială și conectivitatea, cercetarea și dezvoltarea, sustenabilitatea și excelența în producție, alături de soluțiile inteligente ale Bosch, o vor ajuta să

înregistreze rezultate bune și în ultima parte a anului. Prin urmare, prognoza pentru anul fiscal 2021 rămâne pozitivă.

Capital: Care este bugetul de investiții pentru acest an? Dar pentru anul 2022?

Miruna Andriesei: Bosch a investit în România aproximativ 487 de milioane de lei (aproximativ 100 de milioane de euro) în anul 2021, în special pentru a continua dezvoltarea unităților de producție pentru Soluții de mobilitate din

Cluj și Blaj. Fabrica de componente auto electronice din Jucu, județul Cluj și-a mărit capacitatea de producție și de depozitare, investind peste 85 de milioane de euro în 2020.

Activitățile de producție și de dezvoltare ale Grupului Bosch în România au crescut în mod constant și sustenabil în ultimii ani, astfel că, anul acesta, compania a inaugurat a treia hala de producție din cadrul fabricii din Jucu, în urma unei investiții de 55 de milioane de euro și a demarat lucrările de construcție pentru cea de-a doua clădire de birouri a Centrului de Inginerie de la Cluj. Noua clădire presupune o investiție consolidată estimată la aproximativ 21 de milioane de euro și va susține extinderea activităților de cercetare și dezvoltare în Cluj, asigurând, în același timp, infrastructura necesară pentru derularea de noi proiecte complexe, precum și consolidarea poziției Bosch în regiune.

Capital: Care sunt cele mai importante provocări pe care le-ați înfruntat in acest an?

Miruna Andriesei: Bosch a avut un prim trimestru foarte bun – în România și în întreaga lume, dar având în vedere contextul actual al pieței și indicatorii macroeconomici, compania adoptă o poziție prudentă – optimistă. Contextul creat de pandemia de Covid-19, criza semiconductorilor, întreruperile constante din lanțurile de aprovizionare, reprezintă cele mai mari provocări ale pieței din România la acest moment.

În plus, pentru orice companie, cele mai importante puncte de interes în ceea ce priveşte piaţa în care activează sunt: educația, infrastructura, legislaţia, politicile fiscale. În aceste zone, Bosch identifică cele mai mari provocări ale pieţei din România.

Capital: Care sunt cele mai importante realizari din ultimul an?

Miruna Andriesei: În 2021, Bosch a demarat lucrările de construcție pentru cea de-a doua clădire de birouri a Centrului de Inginerie de la Cluj, care va susține extinderea activităților sale de cercetare și dezvoltare în România și a inaugurat a treia hală de producție din cadrul fabricii din Jucu, în urma unei investiții de 55 de milioane de euro.

In plus, Bosch își continuă planul de atingere a obiectivele în materie de acțiuni climatice, în cadrul căruia a înfăptuit deja o etapă majoră: în 2020, Bosch a obținut statutul de neutralitate din punct de vedere climatic al celor peste 400 de locații ale sale din întreaga lume, inclusiv cele două fabrici din România. Pe plan local, pentru indeplinirea acestui obiectiv, compania a implementat diverse proiecte de eficiență energetică în unitățile sale noastre de producție din Cluj și Blaj, cum ar fi soluțiile de monitorizare a consumului de energie care asigură monitorizarea și raportarea energiei în timp real, achiziționarea de energie electrică 100% din surse regenerabile și înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu tehnologie LED. În plus, unitatea de producție din Blaj a început recent să producă propria energie verde, prin instalarea mai multor panouri fotovoltaice în fabrică, făcând astfel următorul pas către producția sustenabilă. Aceste panouri generează energie verde echivalentă cu consumul de energie electrică pe care îl au 50 de gospodării.

În ciuda pandemiei și a dificultăților resimtițe la nivelul industriei, compania intenționează să continue demersurile și proiectele care să îi asigure o tranziție cât mai rapidă spre sustenabiliate. Totodată, Bosch

se concentrează foarte mult pe proiecte de digitalizare – lucrează deja cu soluții din industria 4.0 și are planuri ambițioase în această direcție concentrându-și eforturile pe creșterea portofoliului de produse.

Electromobilitatea este, de asemenea, una dintre principalele sale direcții de dezvoltare.

La fel de multă atenție acordăm și proiectelor educaționale – programul de scoala duala pe care il desfășurăm în Cluj și Blaj, programe de masterat, Academia Bosch din Blaj, Academia de controlling din Timișoara, etc.

În plus, Bosch a reușit, și anul aceasta, să se claseze între primii cei mai doriți angajatori din țară, conform unui studiu realizat de Catalyst Solutions.

Capital: Dacă ar fi să vă caracterizați compania într-o singura frază, care ar fi aceea?

Miruna Andriesei: Bosch este lider global în furnizarea de tehnologii și servicii. De la invenția dispozitivului de aprindere cu magnetou sau a ciocanului rotopercutor, la sistemul predictiv de frânare de urgenţă și sistemul electric de propulsie, inovațiile Bosch au însemnat de fiecare dată un imens salt tehnologic. Dar Bosch înseamnă mai mult decât tehnologie, înseamnă bun angajator, bun vecin, implicat în comunităţi locale prin acţiunile sale de responsabilitate şi sustenabilitate, înseamnă seriozitate şi corectitudine.