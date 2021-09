CAPITAL: Care au fost cele mai importante proiecte implementate în ultimul an? Ce proiecte aveți pentru acest an?

MIRELA NEMȚANU: HOSPICE Casa Sperantei reprezinta la ora actuala cea mai mare fundatie din Romania si singura entitate care ofera gama completa de servicii de ingrijiri paliative acordate bolnavilor copii si adulti incurabili si cu un prognostic limitat de viata. Asta inseamna internare in cele doua spitale ale noastre, cel din Brașov și cel din București (construite exclusiv din donații) si acces la toate serviciile holistice, ingrijire la domiciliu prin echipe medicale mobile în patru orașe – București, Brașov, Făgăraș și Zărnești, un centru dedicat copiiilor bolnavi incurabili (la Adunații-Copăceni), șase sedii destinate oferirii serviciilor complete de îngrijire paliativă și educație, peste 250 de angajați (majoritatea personal clinic) și peste 100 de paturi pentru internare și activități adiacente, suport medical, psihologic, spiritual si social acordat pacientilor nostri cat si familiilor lor.

Pacientii nostri sunt acei pacienti care sunt dati afara din spitale si aud acel crud “ne pare rau, nu se mai poate face nimic”. Si nu este adevarat…mai sunt foarte multe lucruri care se mai pot face. Anul trecut a fost si mai greu pentru acesti pacienti incurabili, pentru ca acum nici macar nu mai ajungeau in acele spitale. Multe spitale si-au schimbat destinatia, altele pur si simplu nu au mai oferit suport acestor pacienti. Bolnavii de cancer sunt si acum, în continuare, printre cei mai afectați în pandemie. Diagnosticul întârzie, iar îngrijirea de care au nevoie este amânată sau chiar anulată. Pentru bolnavii de cancer, nivelul total al spitalizărilor la nivel național s-a prăbușit dramatic în pandemie, cu aproape 50% mai puțin față de aceeași perioadă a anului 2019. Pacienții incurabili au devenit, “ceilalți”, cei despre care se vorbește mai puțin, pentru care se donează mai puțin, care sunt ajutați mai puțin. Pentru mulți, HOSPICE a fost și rămâne ultima mână de ajutor care li se mai întinde și singura alternativă. Acești pacienți au avut si au nevoie urgentă de sprijin, deoarece pentru ei, „mai târziu“ poate fi prea târziu.

HOSPICE a deschis un al treilea centru lângă București

Faptul ca nu am inchis, faptul ca am continuat sa fim alaturi de pacientii nostri, faptul ca cele 2 spitale ale noastre au ramas functionale 24/7 si am reusit sa ajutam mii de pacienti din 36 de judete ale tarii – acesta a fost, pentru mine, cel mai mare succes al anului trecut.

Pentru acest an, principalul proiect este deschiderea completa a celui de al 3lea centru al nostru – centrul de la Adunatii-Copaceni (la 30 km de Bucuresti) – care este destinat exclusiv copiiilor bolnavi incurabili si familiilor lor, un centru unicat in Romania si in regiune prin tipul de ingrijire paliativa holistica acordat si sistemul de organizare (intr-o zona superba, cu pajiste, locuri de joaca, spatii de lucru, activitati, cazrae, tabere de vara etc.).

De aceea, invit pe oricine care doreste sa ne fie alaturi si sa ne ajute sa faca acest lucru – fie ca trimite un simplu sms la 8864 cu mesaj TIMP, fie ca intra pe www.hospice.ro si afla de acolo cum ne poate ajuta.

CAPITAL: Care au fost cele mai mari provocări pe le-ați avut de-a lungul carierei și cum le-ați rezolvat?

MIRELA NEMȚANU: Am avut foarte multe proiecte si cu siguranta si mai multe provocari de-a lungul carierei mele.

Daca ar fi sa ma refer la perioada actuala, pot spune ca domeniul paliatiei este insuficient sprijinit si dezvoltat in Romania, desi nevoia este imensa. Iar HOSPICE si-a asumat acest model de lider atat in oferirea si dezvoltarea serviciilor medicale specializate, cat si in ceea ce priveste educarea specialistilor din Romania si alte tari si advocay.

In zona de advocacy probabil ca cea mai mare realizare a ultimilor ani este faptul ca din martie 2018 s-a aprobat pentru prima oara in tara noastra „Regulamentul de functionare, organizare si autorizare a serviciilor de paliatie”, aliniind astfel Romania la standardele europene. Bucuria si mandria vine din faptul ca acest regulament exista, si permite punerea bazelor a cum va trebui sa arate un sistem medical paliativ orientat catre pacient la nivel national, datorita HOSPICE.

„A fost un pariu îndrăzneț pe care l-am făcut cu mine însămi când am preluat conducerea HOSPICE”

Dar daca m-as referi strict la zona de management a fundatiei noastre, as spune ca cel mai important si de impact proiect pe care l-am implmentat a fost acela de reorganizare a departamentului de Fundraising & Comunicare si construirea unei noi strategii a departamentului. A fost un pariu indraznet pe care l-am facut cu mine insami cand am preluat conducerea HOSPICE (in 2016), continuat cu analize amanuntite, schimbarea completa a echipei de comunicare si a strategiei existente la acest moment, schimbarea graduala si aproape completa a echipei de fundraising, redefinirea strategiei si calendarului de actiuni, schimbarea abordarii stakeholderilor. A fost o munca sustinuta, intensa, in care am avut alaturi colegi dedicati – iar rezultatele au aparut pe masura planurilor, previziunilor si muncii. Si da, desi a fost un pariu indraznet (deoarece serviciile pe care noi le oferim sunt gratuite, iar fundraisingul este unul din pilonii principali de finantare a fundatiei noastre), dar un pariu necesar, care ne-a eficientizat activitatea, ne-a permis dezvoltarea serviciilor si ajungerea la cat mai multi pacienti (cu dublarea numarului de pacienti in perioada de la inceputul preluarii conducerii HOSPICE de catre mine in 2016 pana in prezent), ne-a permis transmiterea mesajului catre comunitatile relevante si sporirea stabilitatii financiare a organizatiei noastre.

CAPITAL: Care este rețeta succesului pentru compania/instituția din care faceți parte?

MIRELA NEMȚANU: Cred ca „succes” fundatiei noastre are legatura stransa cu misiunea si valorile noastre, care nu sunt simple cuvinte transcrise pe site si puse in prezentari, ci sunt elemente in care credem si pe care le implementam zi de zi.

Pentru ca noi, la HOSPICE, „SCHIMBĂM VIEŢILE CELOR CARE TRĂIESC CU O BOALĂ INCURABILĂ, PRIN GRIJĂ ȘI COMPASIUNE, OFERITE NECONDIŢIONAT, CU SCOPUL DE A DĂRUI DEMNITATE ȘI SPERANŢĂ.” Si cand ai un scop atat de nobil, atat de relevant pentru noi si pentru pacientii nostri, cand stii ca munca fiecaruia dintre noi aduce alinare si demnitate pentru cei din jur, cand stii ca munca fiecarui membru al echipei aduce demnitate si speranta……toate capata sens.

Iar acest sens devine realitate datorita oamenilor care fac parte din echipa HOSPICE – cu adevarat ei sunt cei care transpun valorile si credintele fundatiei noastre in viata pacientilor nostri zi de zi.

CAPITAL: Cum arată programul dumneavoastră zilnic?

MIRELA NEMȚANU: Nu as putea sa iti spun exact cum arata o zi din viata mea, pentru ca nicio zi nu seaman cu alta. Fiecare zi vine cu multiplele ei provocari si de multe ori ma simt ca intr-un montagne-rouge in care trenul merge cu full speed (noroc ca imi plac parcurile de distractii 😊).

Ziua mea incepe devreme si continua in medie cu 10-12 ore la birou sau in afara biroului, impartite intre activitatea din cele 2 spitale si 5 orase pe care le avem, sedinte, colegi, proiecte, parteneri, sponsori, administativ, financiar, resurse umane, pacienti, familiile lor, autoritati, coordonare servicii, planificari, bugete, planuri etc etc etc. Si, din fericire pentru mine, in toate aceste activitati am alaturi de mine colegi foarte buni profesionisti si foarte dedicati.

Pentru ca povestea HOSPICE nu este povestea unor oameni individuali – ci este povestea unei echipe care functioneaza datorita si pentru pacienti, cu ajutorul celor care ne doneaza, la nivel individual sau companii, si a celor care se implica personal, voluntari.

De regula seara este dedicata evenimentelor de networking, advocacy, si (prea putin, din pacate) familiei.

O trasatura comuna exista in fiecare zi a mea – anume aceea ca trece prea repede 😊 si mi-as dori sa mai am inca vreo 4-5 ore, macar. Aaa, si inca ceva – imi place fiecare zi in care stiu ca eu, si colegii mei, impreuna, am putut sa facem sa fie mai bine pentru cineva, pentru pacientii nostri si familiile lor.

Realizările HOSPICE din ultimul an

MIRELA NEMȚANU: Cele două spitale HOSPICE Casa Speranței au rămas deschise 24/7, chiar si in conditii de pandemie noi nu am inchis si am ramas alaturi d epacientii nostri. Serviciile pe care noi le oferim sunt multiple si adaptate fiecarui pacient in parte, fie ca vorbim de internare in sectile noastre, de consultatii in policlinicile noastre, de ingrijire la domiciliu, de kinetoterapie, stomoterapie, consiliere pihologica, asistenta sociala si foarte multe alte tipuri de interventii. Toate acestea se fac cu personal specializat dedicat, care – pe langa profesionalismul lor – dau dovada in orice interactiune mai ales de….umanitate. Cei care ajung la noi sunt bolnavi in stadia grave si foarte grave, multi terminali, care au trecut prin multe, atat ei cat si familiile lor. De aceea, la noi gasesc pe langa tot suportul medical de care au nevoie si aceasta directie de suport psihologic, integrare sociala, comunicare, grija, incredere. Pentru ca multi dintre cei care ajung la noi ne spun ca asta le-a lipsit prin spitalele prin care boala i-a purtat – sa fie tratati demni si umani, nu doar sa auda acel “nu se mai poate face nimic, asta e”, sau “oricum o sa moara”.

La HOSPICE credem cu tarie ca fiecare clipa de viata conteaza si asta incercam sa le oferim – demnitate si umanitate in fiecrae clipa de viata, atat cat este ea sa fie.

Si asezonam aceste clipe din plin cu multe imbratisari, ascultat de povesti de viata, impartasiri, astfel incat sa ingrijim nu doar ranile fizice, ci si cele spirituale, sufletesti.

Si cea mai mare satisfactie a ramas aceea ca noi nu am inchis, ne-am continuat activitatea, si – cu ajutorul celor care s-au implicat si ne-au sustinut financiar – HOSPICE a reusit in 2020 sa ofere, complet gratuit:

• 𝟕𝟐𝟒𝟓 de vizite ale specialiștilor HOSPICE la domiciliul pacienților

• 𝟑𝟕𝟑𝟖 de consultații în policlinicile HOSPICE Casa Speranței

• 𝟗𝟗𝟓𝟑 de consultații la distanță

• 𝟐𝟕𝟔𝟎 de sesiuni de consiliere psihologică

• 𝟒𝟕𝟕𝟗 de intervenții ale asistenților sociali HOSPICE

• 𝐏𝐞𝐬𝐭𝐞 𝟏𝟎.𝟎𝟎𝟎 de zile de internare în cele două spitale HOSPICE Casa Speranței

• Pentru pacienti din 36 de judete ale tarii.

CAPITAL: Care sunt cele mai importante provocări pe care le-a adus criza medicală în activitatea dumneavoastră și cum v-ați adaptat activitatea?

MIRELA NEMȚANU: Existe trei paliere ale sistemului sanitar – preventiv, curativ și paliativ, paliere pe care orice stat are obligatia sa le ofere cetatenilor sai, indifferent de statut social, varsta sau alte considerente demografice sau ideologice. Mai mult, paliatia este vazuta ca un drept uman – dreptul unui bolnav incurabil de a muri fara dureri, fara chinuri.

Deși s-au făcut pași importanți în ultimii ani, paliația rămâne in continuare Cenușăreasa sistemului de sănătate public, iar acest al treilea palier al sistemului de sănătate rămane neacoperit si insuficient adresat. Inainte de pandemie vorbeam de peste jumatate de million de bolnavi oncologici aflati in evidentele medicilor de familie, din care 172.000 de romani aveau nevoie de paliatie. Nevoia era acopeita doar in proportie de 11% – ingrozitor de putin! Inuman de putin.

Din pacate, sunt convinsa ca situatia s-a inrautatit in ultimul an, desi cu atât mai mult în contextul pandemiei, pacienții cronici și cei oncologici ar trebui protejați, pentru că sunt printre cei mai vulnerabili și printre cei mai expuși în fața noului virus. Nu se întâmplă însă acest lucru. Sunt obligați să se plimbe pentru că trebuie să își ia rețetele, trimiterile, și alte diverse pentru tratament. Pur și simplu, nu au de ales, chiar dacă sunt predispuși la infecții sau se afla chiar in stadia terminale ale bolii lor. Si, din pacate, pentru multi, foarte multi dintre ei, HOSPICE este singurul lor ajutor.

Mirela Nemțanu: „Nu putem să îi abandonăm pe acești oameni!”

Aceasta perioada pandemica a fost si este grea, inclusiv pentru mediul ONG, cu multe provocări, pe care iată că le vedem continuând. Pacienții noștri au nevoie de noi, poate mai mult ca oricând. Listele de așteptare sunt complit de lungi, iar unele cazuri sunt dramatice. Nu putem să îi abandonăm pe acești oameni!

Toate serviciile pe care le oferim pacienților și familiilor lor – fie că vorbim de internare în cele două spitale ale fundației, de îngijire la domiciliu, de consultații în ambulatoriu sau de diversele tratamente și terapii – sunt complet gratuite pentru pacienții noștri. Ca să acoperim aceste cheltuieli (medicamente, tratamente și proceduri costisitoare) ne bazăm pe sprijinul și implicarea comunității, pentru că singuri nu reușim să ajutăm acolo unde e cea mai mare nevoie. Avem unele cazuri absolut dramatice, dincolo de orice putere de imaginație și aproape zilnic eu sau colegii mei primim solicitări de la oameni pentru care HOSPICE rămâne ultima mână de ajutor care li se mai întinde.

Vom putea să oferim îngrijire paliativă gratuită pentru cât mai mulți pacienți șdoar cu sprijinul comunității, al companiilor și al celor care cred în cauza îngrijirii paliative. Cei care vor să ne ajute o pot face pe www.hospice.ro/doneaza sau cu un SMS la 8864 cu textul TIMP.

CAPITAL: Aveți hobbyuri care ar putea fi evidențiate?

MIRELA NEMȚANU: Sunt total, iremediabil si incurabil indragostita de soare si mare, a.i. combinatia asta ma face fericita mereu. Si daca la asta se adauga si o barca ce imi permite un pic de sailing, atunci totul este perfect.

Pe langa mare si sailing, alt hobby este cinematografia – sunt o cinefila de ocazie, si relaxantul citit.

CAPITAL: Care credeți că este rețeta succesului pentru a ajunge o femeie de succes?

MIRELA NEMȚANU: Eu cred in femei, fara a fi o feminista. Cred in mintea lor, in inteligenta lor emotionala, in capacitatea lor de munca, in empatia si sufletul pe care il pun in tot ce fac. In nebunia si pasiunea lor, in indarjirea si naivitatea lor. In frumusetea lor vizibila si mai putin vizibila. In fragibilitatea si puterea lor. In intelegerea si incapatanarea lor. In bucuria si furia lor.

Cred ca sunt o sursa nesfarsita de putere si rezilienta.

In egala masura cred in barbati. In inteligenta si curiozitatea lor. In mobilitatea si energia lor. In capacitatea lor de mobilizare si in relaxarea lor. In imaginatia si incapatanarea lor. In bucuria si furia lor.

Cred ca sunt o sursa nesfarsita de vointa si determinare.

Ca atare, cred in oameni.

M-as feri sa vorbesc despre o reteta pentru a ajunge o „femeie de succes”, ci mai degraba as dori sa ajungem cu totii „oameni de succes”. Si cred ca putem obtine asta constientizandu-ne si recunoscandu-ne calitatile pe care le-am mentionat anterior, avand incredere in noi, in visele noastre si in puterea noastra de a le atinge.

Si mai ales, in puterea noastra de a face bine. Cred cu putere ca cea mai puternica masura a succesului e legata de cat bine ai facut in jurul tau. Pentru tine si pentru cei din jurul tau – cu drag, cu dedicare si implicare.

CAPITAL: Cum v-ați caracteriza într-o singură frază?

MIRELA NEMȚANU: Determinata (a se citi „capoasa”), teribil de dedicata si implicata, pasionata si pasionala si iubitoare de oameni si viata. Recunoscatoare pentru ce am si pentru oamenii din jurul meu.

CAPITAL: Ne puteți indica un dicton care să vă definească?

MIRELA NEMȚANU: De fapt sunt doua, dupa care m-am ghidat dintotdeauna:

– Excelenta: chiar daca nu o atingi, tinde spre ea. Eu am un crez pe care incerc sa il transpun in tot ce fac – “daca faci un lucru, fa-l cat de bine poti tu, chiar excelent”. Cred cu putere in acest dicton si incerc sa imprim acest mod de gandire si celor din jurul meu.

– Determinarea: „shoot for the moon. Even if you’ll miss, you’ll land amoung the starts”. Cu alte cuvinte…indrazneste. Viseaza! Fii curajos si visele iti vor deveni realitate.