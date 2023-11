Directorul ICI București a spus: „Am încercat să ne axăm pe zonele care sunt mai aproape de viața de zi cu zi. Am păstrat zona de inovare și cercetare fundamentală, având în continuare laboratoarele și departamentele care lucrează în această arie. Însă, totodată, ne-am orientat către zona de noi tehnologii, zona de blockchain, folosirea acestuia ca parte de criptare în comunicații. Avem proiecte în zona de NFT-uri pe care am dezvoltat-o și la nivel instituțional, având în dezvoltare NFT-uri cu utility. Mai mult decât atât, am aplicat cu succes pentru finanțare atât la nivel european, NATO, cât și internațional, dovadă a faptului că proiectele pe care le dezvoltăm au un impact pozitiv asupra societății, livrând rezultate durabile”.