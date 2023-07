„Condamn decizia unilaterală a Rusiei de a se retrage din acordul privind exporturile de cereale ale Ucrainei prin Marea Neagră, în pofida demersurilor aliatului nostru, Turcia, și ale Organizației Națiunilor Unite! Războiul ilegal al Federației Ruse împotriva Ucrainei continuă să aibă impact asupra milioanelor de oameni vulnerabili din întreaga lume. În contextul acesta instabil, este datoria noastră să construim și să consolidăm rute alternative.

Mai mult ca oricând, trebuie să ne asigurăm că putem naviga cu încredere prin vremuri de profundă incertitudine, pentru noi, dar și pentru întreaga lume. Nu trebuie să lăsăm dependențele unilaterale să definească destinul nostru, iar astăzi, rutele alternative nu sunt doar o opțiune, ci o necesitate”, a scris, marți, Mircea Geoană pe contul său de Facebook.

Cu o zi în urmă, președintele Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, a condamnat „decizia cinică” a Guvernului de la Moscova de a se retrage din acordul privind exportul cerealelor din Ucraina prin Marea Neagră.

„Condamn cu fermitate mișcarea cinică a Rusiei de a pune capăt inițiativei pentru cereale la Marea Neagră, în ciuda eforturilor ONU și ale Turciei. UE depune eforturi pentru a asigura securitatea alimentară a persoanelor vulnerabile din întreaga lume. #EUSolidarityLanes va continua să scoată produsele agroalimentare din Ucraina și să le ducă pe piețele globale”, a scris, luni, Ursula von der Leyen pe contul ei de Twitter.

