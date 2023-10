Mircea Geoană a criticat recent modul în care liderii politici au evitat în ultimele decenii să pună umărul la modernizarea României. Totodată, a făcut și un apel către „oamenii de calitate” din toate formațiunile să iasă în față și să sprijine un proiect naţional.

După acest mesaj, secretarul general adjunct al NATO a fost întrebat dacă exclude o eventuală candidatură la alegerile prezidenţiale.

Acesta a oferit și mai multe explicații despre mesajul său anterior. Potrivit oficialului din NATO, țara are toate atuurile pentru a avea succes în planurile sale. Astfel, frustrările pleacă de la faptul că acest lucru nu se întâmplă.

„Am vrut sa dau un semnal despre nevoia de a avea un nou model economic în România, un nou contract social în România și, practic, un stat echipat și capabil să poată să propună cetățenilor României și aliaților și partenerilor noștri un salt de dezvoltare pentru România. Dacă ați văzut în discursul meu, am încercat să vorbesc despre stat, evident politicul joacă un rol important acolo, despre economie, despre contractul social. Și atunci, mie nu-mi place să vopsesc în alb și negru clasa politică românească și administrația statului român. Sunt mulți oameni de foarte bună calitate care își fac datoria, care sunt oameni onești, care sunt patrioți și știu să facă treabă.

Trebuie doar ca partidele politice să îi pună mai mult în valoare și să creeze echipe capabile să ducă țara la următorul nivel. Cu toții cred că suntem conștienți de faptul că țara are toate atuurile pentru a reuși și suntem foarte frustrați de faptul că nu reușim să facem acest lucru. Azi am încercat să propun o viziune mai ambițioasă, poate că am fost brutal de onest spunând lucrurilor pe nume, dar cred ca numai așa putem avansa, dacă recunoaștem unde lucrurile merg bine și să le aplaudăm și acolo unde lucrurile nu merg bine să le corectăm. Acesta este sensul mesajului meu: încurajarea să facem cu toții un efort pentru a merge la următorul nivel de dezvoltare a țării noastre”, a mai spus Geoană.