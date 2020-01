Mircea Badea a mărturisit, în primul său interviu după 10 ani, că se consideră exagerat de prost. Acesta a fost invitat la emisiunea „Dosare de presă”, pe EVZ TV, și a fost intervievat de jurnalistul Mirel Curea. În plus, realizatorul TV mai recunoscut că și-ar dori să se teleporteze de pe planetă. Pe de altă parte, Badea este de părere că nu există oameni mai proști decât el.

„Sunt exagerat, exagerat, dar nepermis de prost. Eu vă spun verdictul meu personal pentru mine. Eu mă mir, chiar mă mir că mai sunt în viață la câte prostii am făcut în această viață, câte tâmpenii, Doamne! Eu n-am cunoscut foarte mulți oameni mai proști ca mine.”

Întrebat „De ce prost, domnule?” de către Mirel Curea, Badea a răspuns: „Prost pentru că, de nepermis de multe ori, am evaluat greșit lucruri, situații, oameni, pe mine. Foarte, foarte multe situații în care am evaluat catastrofal. Ori asta nu poate fi o întâmplare. Adică, bun, se poate întâmpla, dar la mine este, pur și simplu, vorba de performanță. Dar eu o spun relaxat. Sunt împăcat cumva cu… da, asta e. Ce să fac? Atâta am putut”, potrivit evz.ro

Mircea Badea vrea să plece într-o altă galaxie

De asemenea, Mirel Curea l-a întrebat pe invitatul său ce i-ar plăcea să facă, iar Badea a spus că: „mi-ar plăcea să ies dracu` la pensie, să stau într-o pădure și să nu mai văd oameni. Nu v-am zis c-aș pleca într-o altă galaxie? Gata…, am încheiat treaba aici, sănătate, vă pupă tata… Dar mă uit la ăla mic (fiul său, Vlăduț, n.e.) și el e <hai, tati, halei-hap>… și tati face hap.”

Pe lângă faptul că Mircea Badea a spus că nu mai găsește nimic care să-i redea pofta de viață, omul de televiziune s-a declarat „un om terminat din multe puncte de vedere. Pur și simplu, terminat, terminat, și pata de cafea a dispărut, cum era în reclama aia. N-a mai rămas nimic. S-a râcâit până când s-a râcâit. Nimic, zero. Sunt, din multe puncte de vedere, complet, complet distrus și epuizat. ”

Badea susține că experiența te salvează în viață

Un alt lucru mărturisit de Mircea Badea este că experiența te salvează în viață, iar anii grei din spate te ajută.

„O chestie care ți se întâmplă totuși bună, după atâția zeci de ani, este cea a experienței. Experiența te salvează. Eu niciodată nu mă panichez, pentru că, atunci când mă arunc așa pe spate, știu că am o plasă de siguranță, care este experiența. Dacă la 5 dimineața (eu mă culc la 4), mă trezești și îmi zici <Bagă>, găsesc eu ceva, fac eu ceva. Dacă mă duci într-o sală, oriunde pe planetă, undeva într-un bar, și zici <Acum, fă-le la ăștia ceva>, găsesc ceva. Asta vine doar cu experiența. Dar ca resurse interne, le-am epuizat demult.”

