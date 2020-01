Mircea Badea i-a șocat pe telespectatori după ce a spus că dacă s-ar autoexamina cu mare atenție atunci ar descoperi că are toate semnele unei boli care este considerată boala cruntă a mileniului: depresia.

„Cred că depresia e un lux. Dacă îți permiți să fii depresiv, ești. Dacă nu, nu”, a spus vedeta de la Antena 3.

„Michael Phelps și bogatul din New New York, David Letterman au avut acest lux. În Somalia când vezi un bob de orez și spui că ai ce să mânânci până în noiembrie, nu te mai apucă depresia că mai cauți bobul de orez”, a spus acesta.

În lumea civilizată e ceva obișnuit

În opinia sa, în lumea civilizată, depresia e ceva obișnuit.

„La fel ca bolile autoimune, de care eu sufăr. Nu vei vedea boli autoimune în Africa. Ca sunt atatea boli care îi atacă pe săracii oameni din Africa, că nu se mai atacă și singuri. Cumva ne atacăm singuri.

Eu îți mărturisesc că dacă m-aș autoexamina cu multă atenție, fără îngrijorare, eu am toate semnele unei depresii majore. Dar, prietene, hai cu egalarea. Îl am pe ăla micu, gândește-te la el, nu am timp să mă bag în seamă”, a susținut Mircea Badea.

El a spus că nu vrea să fie înțeles greșit și că nu susține că ar fi o boală închipuită. „Dar cred că și este o boală a unora care se bagă ei pe ei prea mult în seamă”, a punctat Mircea Badea.

Ce este depresia

Depresia este o afecțiune medicală, o stare mentală de tristețe persistentă care poate afecta gândirea, comportamentul, emoțiile și starea de bine a unei persoane.

Cei care suferă de depresie trăiesc emoții de tristețe, anxietate, lipsă de speranță, îngrijorare, neajutorare, vinovăție, iritabilitate sau agitație.

Aceștia își pierd interesul pentru activitățile care, în trecut erau plăcute și întâmpină probleme de concentrare a atenției sau de luare a deciziilor. De asemenea, apetitul este și el afectat. Depresia poate scădea pofta de mâncare sau poate duce la poftă de mâncare excesivă

