În cadrul unei discuții la Antena Stars, Carmen Brumă, în vârstă de 43 de ani a vorbit despre relația pe care o are cu Mircea Badea. Deși au deja un copil de 7 ani, cei doi nu s-au căsătorit însă și preferă să fie discreți.

Recent, aceasta a vorbit despre atitudinea ei în relație. Se pare că ea nu este deloc posesivă și nici nu dorește să își controleze în vreun fel partenerul de viață. Totodată, ea a vorbit și despre infidelitate, care în opinia sa este privită din mai multe puncte de vedere.

Carmen Brumă susține că în cazul ei, nu se pune problema ca să îl sune pe Mircea Badea să îl întrebe unde este sau să îi ia vreodată telefonul din mână.

„E un subiect care nu mă interesează foarte tare. Cred că depinde ce înțelege cineva prin infidelitate. Eu nu am pus niciodată mâna pe telefonul lui, adică pun mâna în sensul că-mi zice «Dă-mi și mie repede telefonul», dar eu nu am răspuns niciodată la telefonul lui fără să mă roage el.

Cum se comportă Carmen Brumă cu Mircea Badea

Cum să am parolele de la contul lui? Niciodată nu-l sun să-l întreb «Bună, unde ești?». Nu există așa ceva. Ăsta este unul dintre elementele unei relații de lungă durată. Să-i dai celuilalt spațiu, să-l lași să respire”, a spus Carmen Brumă pentru Antena Stars.

Amintim faptul că în urmă cu câțiva ani, Carmen Brumă vorbea despre nunta pe care o așteaptă toată lumea. Ea spunea atunci că longevitatea unui cuplu nu are legătură cu formalitățile și că preferă să lase lucrurile așa cum sunt în prezent.

„El a spus la TV, în văzul lumii, că m-a cerut, că mi-a dat inel și că eu am refuzat. Deci să risipim această compasiune cu «biata Brumă». E adevărat că cei de la revistele pentru mirese mă tot pun pe copertă, poate-poate s-o lega ceva. În poze, sunt foarte măritabilă (…) Longevitatea în cuplu nu are legătură cu nişte simple formalităţi.

Sunt suficient de multe acte în viaţa mea în acest moment. De ce aș mai face nuntă? După 400 de pupături îţi cam dispare cheful de nuntă. În plus, evenimentul în sine nu-mi place din postura de actor principal. Noi niciodată nu ne-am făcut planuri pe termen lung. Nu cred că oamenii sunt făcuţi să fie monogami”, dezvăluia Carmen, acum câțiva ani.