Mircea Badea i-a luat apărarea Danielei Crudu după ce aceasta a fost bătută de către iubitul său. Prezentatorul de la Antena 3 este de părere că o persoană care are o relație cu o vedetă nu are cum să fie geloasă.

Ce a zis Mircea Badea

„Asta cu gelozia este ceva abominabil. Dacă este o boală cu adevărat odioasă, aceasta este gelozia. Tu te combini cu una. Și unde ai cunoscut-o? La un institut de maici? Nu. Ducea apă în Africa? Nu. De unde ai auzit că există Daniela Crudu? Din ziare, de pe la televizor. Dacă te-ai combinat cu Daniela Crudu și ești gelos înseamnă că nu ești sănătos la cap. Dar întrebarea mea este cum dracului ajung ăștia să fie bogați, ăștia care se combină cu Daniela Crudu și sunt geloși. Te enervează că au venit unii să facă poze cu ea? Pe bune?! Dar tu de ce te-ai combinat cu ea? Ăsta are Bentley? Nu vi se pare o chestiune absolut nedreaptă din partea vieții? Păi dacă ăsta are Bentley… noi ar fi trebuit să avem Gulfstream. Dacă ăsta are un Bentley, noi trebuia să avem zece”, a zis acesta la Antena 3.

Daniela Crudu a vorbit despre starea de sănătate pe care o are în prezent

„Dacă nu săream din maşină şi nu fugeam, mă omora. M-a dat cu capul de bord. Suntem împreună de mult timp, nu a avut nicio ieşire violentă, dar acum, practic era alt om. Nu s-a comportat niciodată aşa, nu ştiu ce s-a întâmplat cu el. Nu mai văd, am ochii lipiţi şi plini de sânge”, a declarat Daniela Crudu pentru Xtra Night Show.

Martorii au dezvăluit motivul pentru care fosta asistentă TV nu vrea să depună plângere

”Daniela era foarte speriată și plângea atunci când a fost rugată de polițiști să dea declarați. Tremura toată, nu putea să fie coerentă și spunea întruna ”mi-e frică”, ”mi-e frică”, nu vreau să depun plângere împotriva lui, nu vreau să mi se întâmple ceva și mai rău”, au spus martorii de la fața locului.

