Cine se ocupă de pagina de Facebook a lui Mircea Badea? De doi ani, prezentatorul TV nu mai are acces la pagină.

De aceea, a desemnat un prieten care să posteze în numele său pe rețeaua de socializare. Mircea Badea a mai spus că deși a încercat să se ocupe de unul singur de crearea unui nou cont, acesta este rapid blocat.

Prezentatorul TV a făcut referire la pagina «Mircea Badea chiar el», unde are peste 300.000 de urmăritori.

Atunci când simte nevoia să transmită un mesaj prietenilor săi virtuali, îl transmite prietenului său, care îl „ambalează” în mod corespunzător pentru publicare pe Facebook.

„Fac o precizare. Deci eu am avut un cont de Facebook care are peste 300 de mii de urmăritori. Eu nu am mai putut să intru și să postez.

Eu personal nu am mai putut să intru și să postez pe contul meu de Facebook, cred că se fac doi ani, dacă nu chiar mai mult de când eu nu reușesc să intru și nu postez nimic. Și, dacă eu fac un cont cu numele meu pe Facebook, nu trec 10 ore, e mult, maxim două ore, e blocat.

Am un prieten care e deștept în cap și care se pricepe la tot felul de șmecherii din astea cu netul, calculatoare, și el a descoperit o cale, că e deștept în cap, dar nu e simplă, în care el personal reușește să posteze pe contul meu de Facebook (…)

Deci dacă eu acum îi dau un text și îi spun scrie și tu: „Mă bucur foarte mult pentru posibilitatea ca domnul Klaus Iohannis să devină președinte al Consiliului European”, el zice bine „lasă-mă puțin” și probabil în 20 de minute apare ceva la mine pe cont”, a explicat el la Antena 3 CNN.