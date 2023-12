La emisiunea pe care o prezintă la Antena 3, Mircea Badea a povestit, joi, 30 noiembrie, că nu este impresionat de parada militară care are loc de ziua națională. El a povestit o întâmplare de la parada de anul trecut. Atunci, fiul său i-a cerut să meargă împreună la eveniment. El a spus că n-a avut încotro și a trebuit să-și ducă fiul să vadă defilarea.

„Anul trecut nu am avut încotro. Copilul a solicitat neapărat să meargă la parada militară, întrucât prieteni de-ai lui au mers cu un an înainte și el nu mersese. Așa că am prestat parada de Ziua Națională.

Eu nu sunt un mare fan al paradei de 1 Decembrie și, de fapt, al niciunei parade militare. Nu mi se pare ceva de făcut, dar așa e în România!

Anul ăsta pare că am scăpat, că nu a zis nimic fiul meu. Eu am mers pe burtă!“, a povestit Mircea Badea.