Se pare că Mircea Badea a pus în practică ștergerea contului de facebook, însă povestea nu se oprește aici.

Fiind nevoit să îi urmărească pe „șmecherii planetei”, realizatorul Tv a trecut la Twitter. Deși acesta povestea că și-a pierdut parola în urmă cu doi ani, la nevoie, Mircea Badea și-a amintint-o imediat.

„Mi-am închis pagina de Facebook. Eu aveam și un cont de Twitter. Prima dată, mi-am făcut Twitter. Toată lumea civilizată și cei foarte șmecheri nu sunt pe Facebook. Șmecherii planetari scriu pe Twitter. De aia mi-am făcut cont, să-i urmăresc.

M-am luat cu altele și nu am mai intrat o perioadă. După, am uitat parola de la Twitter. Zic: lasă că o recuperez cu e-mail-ul. Am uitat parola și de la acel e-mail. Și a rămas contul de Twitter în aer.

Azi-noapte, mă uitam pe Internet, zic ce bine că mi-am închis contul de Facebook, mă felicitam, dar, totuși, Twitter era bun să mai urmăresc pe unul, pe altul. (…) Mi-am adus aminte de parolă și iată că am contul de Twitter din nou, după doi ani”, a spus Mircea Badea la Antena 3.