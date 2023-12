Mircea Badea a povestit, joi seară, un moment teribil din copilăria sa. În trecut, părinții săi au trecut printr-o experiență cumplită. Din cauza laptelui praf, prezentatorul TV a intrat în comă, complet deshidratat.

A ajuns rapid la spital, dar medicii nu i-au dat nicio șansă. L-au trimis acasă, fiind convinși că va muri. Din fericire, asta nu s-a întâmplat, iar vedeta Antena 3 a povestit acum cu umor totul.

„Eu am mâncat lapte praf. ”Similac” se numea. Şi am intrat în comă. Eu am fost în comă când eram mic. Se vede? Am fost în comă, complet deshidratat.

Practic și acum sunt un miracol pe picioare, în sensul că se presupunea că … M-au trimis de la spital acasă. ”Gata, luați-l că moare.”

N-am murit, încă. Deci, eu de asta zic. Să mâncăm ce-am mâncat în copilărie? ”Similac”? Eu am început cu Similac. E bine? Nu”, a povestit, joi seară, Mircea Badea în cadrul emisiunii TV „În gura presei” de pe Antena 3 CNN.