Candidat independent la Președinția României, Mircea Geoană a relatat, marți seară, parcursul său profesional din perioada Revoluției până la angajarea în Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

Acesta a subliniat că a ajuns la MAE prin propriile eforturi și merite, participând la primul concurs organizat de instituție după 1989, fără sprijinul tatălui său, fost general în Armata României.

Mircea Geoană a rememorat evenimentele din perioada Revoluției, explicând că la acel moment lucra ca inginer la Energomontaj București, după ce absolvise Politehnica și ocupa funcția de adjunct de șef de brigadă.

În urma schimbărilor politice, a decis să își extindă cunoștințele, explicând că a dat examen la Facultatea de Drept în 1988, fără a fi influențat de alții, ocupând poziția a treia la admitere.

În martie 1990, s-a înscris la primul concurs de angajare deschis de MAE după Revoluție, pentru a recupera timpul pierdut în perioada în care nu avusese voie să călătorească în Occident.

„În 1988 am dat la Drept, nu m-a obligat nimeni, am intrat al treilea la Facultatea de Drept şi în clipa în care în martie 1990 s-a deschis primul concurs de după Revoluţie la MAE și în condițiile în care nu am avut voie să călătoresc în Occident niciodată (…) am plecat să recuperez timpul pierdut.

Am dat examen, vorbeam franceză, vorbeam engleză, mă apucasem de spaniolă”, a declarat Geoană.