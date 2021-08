Mircea Badea l-a imitat pe Florin Cîțu ”beat” și a dansat după ce premierul a răspuns atacurilor cu poze din SUA. Totul s-a întâmplat în direct la Antena 3 în ediția de aseară a emisiunii„În gura presei”.

Mircea Badea, mare dansator

Mircea Badea a dansat după „semnul de viață” dat de premierul Florin Cîțu. Însă, înainte de a dansa, Mircea Badea s-a prefăcut că e beat, în contextul scandalului legat de informația potrivit căreia, în urmă cu 20 de ani, premierul Florin Cîțu a fost închis pentru două zile pentru că a fost prins băut la volan în Statele Unite.

„Bună seara… am consumat până am venit la emisiune. Am zis să fiu și eu uman, am față umană. Să nu par robot, am mai băut și am venit la emisiune…”, a spus Mircea Badea, evident în spirit de glumă.

„În sfârșit, avem o luare de poziție – pot să spun așa?! – a domnului premier Cîțu. Șoc, șoc, șoc! Domnul nu a plecat pe Marte, așa cum am presupus, nu! A pus exact ce așteptam noi toți, cetățenii acestei țări: un semn de viață. E minunat, asta așteptam! Atenție, domnul Cîțu a postat exact, exact ce trebuia pe stories pe Instagram”, a spus Mircea Badea la începutul emisiunii sale de la Antena 3.

Premierul Florin Cîțu a publicat fotografii cu el în New York, cu melodii sugestive pe fundal. Florin Cîțu apare în mai multe locuri din Statele Unite. Imaginile nu au fost însoţite de mesaje, dar fiecare a avut ataşată o altă melodie: The Score – Can’t Stop Me Now, AC/DC – Back in Black, Nine Inch Nails – Head Like a Hole şi Disturbed – The Sound of Silence.

„Daaa, așaaa, îmi place! Poze din America și cu rock! Stimați cetățeni, asta înseamnă un om plin de viață, extraordinar!”, a zis Mircea Badea.

Ulterior, a urmat, în emisiunea de la Antena 3, un moment neașteptat. Mircea Badea a… dansat: „Atenție, vin pe scenă! Nu sunteți pregătiți, nu? Vă dau Jailhouse Rock!”, a spus Badea.

Imagini cu Mircea Badea din emisiune:

Melodia aleasă a fost Elvis Presley