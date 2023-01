Mircea Badea nu vrea să mai audă de cartea Prinţului Harry

În ultima ediție a emisiunii TV „În fața națiunii”, Mircea Badea a vorbit despre cartea autobibliografică a Prințului Harry, care a atras atenția presei internaționale de când a apărut. Marți, 10 ianuarie 2023, sute de români au cumpărat primul volum lansat deja în toată lumea.

Deși majoritatea oamenilor se bucură că pot afla detalii neștiute despre viața Familiei Regale din Marea Britanie prin intermediul acelei cărți, Mircea Badea a spus că este sătul să audă de Ducii de Sussex.

„Doamne! E clar că am fost un nenorocit într-o viață anterioară pentru nu știu cum să mă ascund de ăștia doi. Deci ăsta și cu nevastă-sa nu ai cum să te ascunzi de ei. Am senzația de multe ori că stau cu ei în casă. Adică îmi vine să cer eu ordin de protecție, de restricție.

Nu mai pot cu ăștia doi! Am înțeles, sunt extraordinar de traumatizați, totul e o nenorocire. Să nu mai pomenim de bătaie. Cine sunt ăștia, cu ce se ocupă ei? Ce știu ei să facă? Da, deci iată sunt autori de succes. Perfect, gata, am rezolvat cazul”, a spus Mircea Badea în timpul emisiunii TV „În faţa naţiunii” de pe Antena 3 CNN.

Cartea autobibliografică a Prințului Harry a fost lansată în întreaga lume

În cartea sa autobiografică „Spare” (Rezervă), Prințul Harry a vorbit despre statutul său de „prinţ de rezervă” atunci când făcea parte din Casa Regală a Marii Britanii. În acea carte, Prinţul Harry a dezvăluit că a fost bătut de fratele său, William, în 2019, după o ceartă legată de căsătoria sa cu Meghan Markle.

Confruntarea lor ar fi avut loc în casa Prinţului Harry din Londra. Prinţul William ar fi spus despre Meghan Markle că este „dificilă”, „nepoliticoasă” şi „necioplită”. La rândul său, Prințul Harry l-a acuzat pe fratele său că nu face altceva decât să repete retorica din presa britanică în ceea ce o priveşte pe soţia sa. Ar fi urmat un schimb de insulte între cei doi, iar cearta s-a mutat în bucătărie unde Prințul Harry i-a oferit lui Prințului William un pahar de apă pentru a se calma.

„A pus apa jos, m-a insultat şi a venit spre mine. S-a întâmplat atât de repede. Foarte repede. M-a apucat de guler, rupându-mi lănţişorul şi a dat cu mine de pământ. Am căzut peste castronul de mâncare al câinelui, care s-a spart sub spatele meu, iar cioburile m-au tăiat. Am zăcut acolo o vreme, ameţit, apoi m-am ridicat şi i-am spus să iasă”, a scris Prinţul Harry în cartea sa.