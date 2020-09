Se pare că pariurile sportive sunt un succes pentru Mircea Badea, astfel că, după ce a băgat aproape 3500 de lei, realizatorul TV a reușit să obțină o sumă de zece ori mai mare, mai exact 30.518 ron.

Într-un video postat pe pagina personală de facebook, Mircea Badea le-a arătat fanilor sumele de bani pe care le-a băgat în ultimele săptămâni, dar și rezultatele obținute, pe site-ul de pariuri winner.ro.

În același timp, acesta a explicat motivul pentru care face o astfel de filmare: vrea să scape de sfaturi.

„30.518 ron în cont. Pe data de 13 august am pus 182 ron, pe data de 15 august 1568 ron, pe data de 18 980 ron. În trei săptămâni am făcut cam de zece ori suma. Deci am depus cam 3500 de ron și acum am 30.500, aproape de zece ori în trei săptămâni. De ce vă arăt asta?

Vă arăt asta ca să vă și rog ceva. Doresc să fiu scutit de sfaturi, de oameni care mă învață, care îmi deschid ochii, care îmi spun cum habar nu am cum pe termen lung toate clișeele și așa mai departe”, spune Mircea Badea.

Nu mai vreau sfaturi nesolicitate

Totodată, realizatorul Tv a mai precizat că le mulțumește celor care vin cu sfaturi, însă preferă să nu primească „sfaturi nesolicitate”. De asemenea, acesta a mai precizat că tot ceea ce face și postează este de ”enterteiment” și trebuie considerat ca atare.

„Sunt mulți miliardari care îmi dau sfaturi. E în regulă, le mulțumesc foarte mult, dar aș vrea să nu primesc sfaturi nesolicitate. Dacă ești entertained îți arăt lucrurile astea și ți se pare bine și amuzant să îl vezi pe unu că riscă mulți bani și câștigă, alteori, rareori pierde, e ok. Nu te îndemn să faci asta. E ca la bursă, 90% dintre cei care joacă pierd, sau poate chiar mai mult.

Nu te îndemn să faci asta, e treaba mea ce fac. Dacă te amuză, dacă te interesează, e ok, daca nu, nu. Dar rog a fi scutit de sfaturi pe care nu le socotiți și de tot felul de guru care sunt convins că sunt foarte pricepuți”, a mai spus Mircea Badea.

Întreg clipul video poate fi vizualizat aici.