Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, vine cu vești bune pentru constructori. Potrivit acestuia, antreprenorii pot să construiască atât cât vor începând de anul acesta, pentru că aproape întreaga construcţie de drumuri este pe fonduri europene şi avem la dispoziţie în acest moment exact cât ne trebuie.

Totodată, el le-a transmis un mesaj și constructorilor. Mai exact, aceștia trebuie să lucreze în continuare, fiindcă vor fi plătiţi.

“În aceste două săptămâni am lucrat la construcţia echipei cu care vreau să livrăm rezultatele pe care mi le doresc. Am avut de luat decizii urgente şi am lucrat la evaluarea ministerului, a companiilor din subordine, a proiectelor pe care le derulează ministerul şi este un proces care nu s-a încheiat încă. În termen de obiective şi priorităţi, nu cred că este o surpriză pentru nimeni: dezvoltarea infrastructurii este pe locul 1 pentru mine. Vorbim de construcţia de autostrăzi, de căi ferate, linii de metrou, dezvoltarea infrastructurii aeroportuare.

Ce facem acum determină rezultatele din anii următori şi, de aceea, vreau să avem şi proiecte noi, care să fie autostrăzile ce se vor deschide peste 2-3-4 ani. Vreau ca proiectele care sunt în derulare şi care nu se termină în acest an, pentru că de-abia au început sau au un termen de execuţie pe 2-3 ani, să meargă cât mai bine şi să facem anul ăsta producţie, cum s-ar spune. Din punct de vedere financiar, pe această parte de investiţii de construcţie stăm foarte bine în acest an, adică constructorii pot să construiască cât de mult vor, să ne consume banii pe care îi avem la dispoziţie. Au fost ani în istorie în care li s-a spus – la un moment dat a fost formalizat şi în lege asta – ‘nu lucraţi decât de atâţia bani, că atâta avem’. Sau altădată li s-a spus ‘Nu lucraţi deloc, că nu avem bani anul acesta’. Nu mai e cazul, pentru că aproape întreaga construcţie de drumuri este pe fonduri europene, iar pe fonduri europene avem la dispoziţie în acest moment exact cât ne trebuie. Mesajul meu este să lucreze, că noi plătim”, a spus ministrul într-o conferință de presă.

Întreținerea infrastructurii, o prioritate pentru ministrul Transporturilor

Totodată, ministrul a mai subliniat faptul că o altă prioritate pentru el o reprezintă întreţinerea infrastructurii existente, motiv pentru care e nevoie de o mai bună concentrare, deoarece surse de finanțare există.

“Ne concentrăm foarte mult pe autostrăzi, e partea ce a mai vizibilă şi cea mai atrăgătoare să deschidem noi segmente de autostradă, dar avem o reţea de drumuri naţionale. Peste 16.000 de km de drum naţional, peste 900 de km de autostradă în exploatare, peste 10.000 de km de cale ferată, iar această reţea este scadentă la întreţinere. Din păcate, sursa de finanţare pentru aceste operaţiuni trebuie să fie din bani de la buget.

Mă voi lupta în bugetul de stat – şi asta este o miză mare – ca pe acest an să avem banii necesari ca să n-avem gropi, ca să n-avem macaze stricate peste care se circulă cu 5 km/h”, a explicat Cătălin Drulă, adăugând că printre obiective se mai află reforma în domeniul transporturilor.