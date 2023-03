Sorin Grindeanu salută intenţia Ucrainei de a măsura adâncimea canalului Bâstroe

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat marți, 21 martie 2023, că salută intenţia Ucrainei de a măsura adâncimea canalului Bâstroe. Potrivit spuselor sale, „după săptămâni întregi de controverse este timpul să se facă lumină în această problemă bilaterală”. Pe scurt, partea ucraineană a propus României să realizeze propriile măsurători la care noi să desemnăm un expert român.

„În prezent, avem un acord pentru măsurători care sunt efectuate de echipajele noastre pe brațul Chilia (partea ucraineană) între km 22 și km 116. Partea română a solicitat acces pentru măsurători pe sectorul brațului Chilia cuprins între km 11 și km 22, dar și pe canalul Bâstroe.

În condițiile în care inclusiv reprezentanții Comisiei Europene au susținut solicitările României, insist că este în interesul ambelor state să fie clarificată situația dragajelor efectuate de Ucraina pe tot brațul Chilia și pe canalul Bâstroe”, a scris, marți, Sorin Grindeanu pe contul lui de Facebook.

A fost obținut avizul pentru braţul Chilia

Cu câteva zile în urmă, secretarul de stat al Ministerului Transporturilor, Ionel Scrioşteanu, s-a arătat convins că autorităţile române vor primi, într-un final, acordul părţii ucrainene privind integralitatea măsurătorilor şi pe canalul Bâstroe şi pe restul brațului Chilia.

În ceea ce privește motivele emiterii doar a unui acord parţial pentru măsurători pe brațul Chilia, el explică următoarele: „Motivele ţin de siguranţă şi vin din partea Ministerului Apărării din Ucraina, pentru că, şi aceasta a fost justificarea încă de la început, pe acest canal âîstroe au fost câteva incidente cu mine care au afectat nave civile.”

„Este un pas foarte, foarte important că începem măsurătorile pe Chilia, pentru că este braţul principal din acea zonă. Or Bâstroe fără Chilia nu are niciun efect, din punct de vedere al circulaţiei navelor. Este foarte important că noi mâine intrăm pe teritoriul ucrainean, să începem măsurătorile, bineînţeles cu asistenţă din partea ucraineană. Practic, dialogul nostru continuă şi are efecte pozitive în ceea ce priveşte lămurirea acestei situaţii care a generat controverse”, a adăugat oficialul român.

Ionel Scrioşteanu a explicat că discuţiile continuă pe restul de câţiva kilometri, la confluenţa dintre canalul Bâstroe şi braţul Chilia, dar „peste 90% din ceea ce înseamnă braţul Chilia, între kilometrul 22 şi kilometrul 116, vor fi măsuraţi în câteva zile, în perioada următoare”.

„Continuăm discuţiile şi aşa cum am reuşit să obţinem acest aviz pe braţul Chilia, (…) sunt sigur că vom obţine într-un final avizul, pentru că avem aceeaşi poziţie cu Comisia Europeană, cu privire la integralitatea măsurătorilor şi pe canalul Bâstroe şi pe restul de canal Chilia, în aşa fel încât să avem imaginea completă şi clară a ceea ce avem de discutat, post interpretarea rezultatelor.

Eu cred că până pe 27, când ne-am propus să închidem partea de măsurători, vom măsura şi canalul Bâstroe şi restul de Chilia, pentru că acolo durează o zi, o zi şi jumătate în totalitate, cu dispozitivele şi echipajele pe care le-am deplasat în teren”, a transmis secretarul de stat al Ministerului Transporturilor.