„Am elaborat împreună cu specialiștii, cu tot task force-ul ministerului sănătății, un plan care are ca principiu evitarea cat mai mult a contactului dintre pacienții care au Covid-19 și cei care nu au Covid-19. Nu dorim sa repetăm modelele care au dat greși în Franța sau în Spania. Am elaborat împreună cu colegii noștri un plan în 3 faze.

În primă fază, internăm toți pacienții infectați cu Covid-19. Avem în jur de 2.000 de paturi de secție. Urmează o serie de spitale de fază 2 la care se adaugă spitale care sunt identificate la fiecare județ. Sper să ajungem la un plus de paturi, astfel încât să limităm contactul dintre pacienții Covid-19 și pacienții non Covid-19. La Suceava a fost o serie de erori. Acum 2 săptămâni am luat o măsură de a limita o serie de 50% dintre intervențiile programate și consultările. În urma accidentului de la Suceava, am luat această măsură luni în care timp de 2 săptămâni, intervențiile invazive și consultările să fie oprite în spitalele românești pentru a crește stocurile”, a declarat Victor Costache.

O schimbare de paradigmă

„Când a început această criză, am demarat o achiziție centralizată care s-a materializat printr-o hotărâre de Guvern. Această boală a declanșat o schimbare de paradigmă atât în comportamentul medicilor cât și în cazul societății. Am trecut de la o cerere de câteva zeci de mii la o cerere de câteva milioane. În paralel, Guvernul a finanțat Unifarmul, care și el face eforturi supraomenești pentru a identificata materiale. În paralel spitalele au și ele sistemul lor de achiziție și distribuitorii cu care sunt în contract. Am dat spitalelor posibilitatea de a face achiziții directe, pentru a fi cat mai flexibile.

Această patologie este un challenge logistic. Este o boală care consuma măști, medicamente, kit-uri de testare. Una din priorități este de a creste capacitatea de testare la nivel național. Maine vor veni 200 de mii de teste din Coreea. Vom avea o capacitate de testare foarte bună”, a transmis Ministrul Sănătății la Antena3.

