Ministrul Muncii a specificat faptul că asociațiile de pensionari au solicitat neimpozitarea pensiilor sub 100 de milioane de lei vechi și acordarea celei de-a 13-a pensii. Mai mult decât atât, din septembrie 2020, punctul de pensie va crește în schimb de la 1265 de lei la 1 775 de lei, ceea ce reprezintă o majorare de 40%.

„Am spus că avem bani pentru toate majorările. Faptele au vorbit. Nu am zis că legea pensiilor e uşor de pus în practică, dar nici nu e o lege la care să renunţăm (…) De la 1 septembrie, punctul de pensie o să aibă o altă valoare, de la 1 septembrie o să fie de 1 775”, a declarat Budăi la România TV.

Deși s-a vorbit foarte mult despre a 13-a pensie, aceasta nu apare înnoau Lege a pensiilor.

Noua lege a pensiilor presupune acordarea unei pensii în valoare de 45% din salariul minim brut pe țară, la care se adaugă 1% pentru fiecare an în plus de vechime, pentru persoanele care au lucrat minim 15 ani.

În prezent, românii care au o vechime de 10-15 ani, primesc o pensie de 40% din salariul brut pe economie, beneficiind de creșterea cu 1% pentru fiecare an în plus de muncă.

„Noi am lucrat cu Comisia de prognoză, care în ultimii 25 de ani nu a dat greş niciodată, faţă de FMI sau CE, care au dat estimări greşite. Aceste pensii vor putea să fie susţinute aşa cum le-am pus noi, dar e adevărat că ieri am avut o discuţie cu pensionarii, care au mai venit şi cu alte doleanţe, să se renunţe la impozitarea pensiilor până la o sumă de 100 de milioane de lei vechi, să se acorde a 13-a pensie, foarte multe doleanţe…am făcut pe loc nişte calcule. Am adunat tot ce consideră că trebuie modificat, pentru că degeaba facem o lege frumoasă, dar care să nu poată fi aplicată, iar ei au fost de acord că varianta noastră e mulţumitoare, e maximum din cât poate să dea statul la acest moment”, spunea Lia Olguța Vasilescu.

