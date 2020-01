„Am inceput sa documentam subiectul ( n.r. majorarea varstei de pensionare). Nu cred ca e de luat o decizie fara o debatere. Personal, intre speranta de viata si pensionare, merita mai intai sa facem o dezbatere. Sa vedem dezbaterile mai intai. Suntem departe de a lua o decizie. Insa am vazut la nivel european intentia de a genera o schimbare in aceasta privinta si m-am simtit datoare sa discutam si noi. In functie de cum reactioneaza societatea, vom trece la masurile care se impun”, a declarat Violeta Alexandru.

Ministrul Muncii este convins că deciziile vor avea un impact foarte mare asupra sistemului public, față de cel privat.

„O sa fie un impact in sistemul public mai mult decat in cel privat. Nu ma grabesc sa va anunt niste decizii din moment ce nu sunt”, a mai adăugat Alexandru.