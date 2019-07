Ministrul Muncii, Marius Budăi, a arătat la România TV cum se vor recalcula pensiile românilor.

„Interesant sa vedem de ce am ajuns la aceasta formula si de ce la 25 si nu la altceva, noi am avut legea din 1977, cea din 2000 si cea din 2010, 263, acestea au fost normele de baza, dar din păcate sau din fericire pentru unii la aceste norme au fost multe derogari. OUG-uri, HG-uri, legi chiar. Pentru anumite sectoare care la un moment dat au beneficiat de o impartire fie la 20, fie la 25, fie la 30, fie la 35. Atunci am facut o medie. Am spus ca ducem si nu mai facem nimic, nu mai umblam la punctajele medii anuale a ceea ce contribuim de-a lungul vietii, ci ridicam valoarea punctului de pensie mai mult, facem o impartire la 25, la o medie a acestor cifre si atunci aflam valoarea punctului de referinta care va fi 1875.

Valorea punctului de referinta va fi o inmultire cu numarul total de puncte. De ce? Sa luam cazul unei femei si al unui barbat indiferent de profesie, au 37 ani vechime, au castigat acelasi salariu si in acelasi loc au muncit, cu toate astea nici un dosar nu seamna cu altul. La o doamna i se imparte acelasi punctaj realizat, aceeasi contributie la 32 si la barbati la 35, doamnei îi va iesi pensia mai mare, este doar o inechitate, sunt multe, anul cand ai iesit la pensie, cum s-a calculat etc. Am considerat important sa nu mai atingem de contributii, sa nu mai impartim la nimic si sa facem o valoare a punctului de referinta care va fi indexata ca in lege dupa 2022 si aflam pensia prin imultirea numarului total de puncte cu aceasta valoare a punctului de referinta, din 2021.

In decembrie avem 30 de ani de la Revoltutie, mi-au trecut peste 10 mii dosare prin mana sa le inteleg, avem perioade de 15-20 sau 25 de ani de cotizare in care persoana a fost obligata sau s-a complacut sa lucreze cu 2 lei pe hartie si 5 in mana. Contract cu jumatate de norma sau fractiune de norma, sau cu norma intreaga si la salariu minim. De aici a venit si trecerea contributiile. Salariu mediu este cel pe care se construieste bugetul, la care se raporteaza toate beneficiile de asistenta sociala. Cel la care se raporteaza economia”, a arătat Marius Budăi.

