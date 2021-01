Mai exact, ministrul Mediului este de părere că Bucureştiul este un oraş unde aproape săptămânal valorile privind poluarea cresc exponenţial şi apoi scad.

În ciuda acestui lucru însă, la momentul actual nu există o analiză ştiinţifică a fenomenului, motiv pentru care, acesta a anunțat că a stabilit cu un institut de cercetare din Măgurele să începem o colaborare şi să instalăm staţiile lor de măsurare.

“Bucureştiul a devenit un oraş unde aproape săptămânal valorile măsurate la staţiile oficiale cresc câteodată exponenţial, ajung la vârf şi scad. Nu am găsit la minister o analiză ştiinţifică a fenomenului. Şi cetăţenii, şi Garda de Mediu, şi Agenţia pentru Protecţia Mediului, şi ministerul, şi autoritatea publică locală au câte o teorie, câte o explicaţie. Am ajuns la concluzia că sunt 5-6 factori ce influenţează acest fenomen. Unul dintre factori este problema gropilor de gunoi, unde nu există în momentul de faţă măsurători ştiinţifice, recunoscute, care să stea în picioare şi într-o instanţă. Azi am avut o discuţie lungă cu colegii pe tema asta şi le-am cerut o analiză din datele pe care le avem acum la dispoziţie, multifactorială, ce poate să contribuie la aceste elemente.

Am stabilit cu un institut de cercetare din Măgurele, care deja a efectuat un studiu ştiinţific pe o problemă similară la Măgurele, să începem o colaborare. Zilele următoare, săptămâna aceasta, vom semna un protocol de colaborare şi vom pune acele instalaţii de măsurare pe care le-au folosit ei în zona gropilor de gunoi din Bucureşti, astfel încât să putem să vedem dacă se respectă legea de eliberare în aer a unor gaze care sunt captate în gropile de gunoi”, a explicat ministrul la B1TV.

Ministrul Mediului, despre dotarea instituțiilor de control

Totodată, acesta a mai menționat că dotarea instituţiilor de control, de verificare, nu este la cel mai înalt nivel şi că sunt câteva proiecte europene în derulare prin care Garda de Mediu să fie dotată cu instalaţii mobile, cu instalaţii de măsurare, cu autospeciale cu care se poate deplasa în diverse locuri pentru a face monitorizare.

În ceea ce privește arderile cu sursă ilegală, potrivit ministrului, acest lucru poate fi combătut doar dacă se primesc informații sau cineva surprinde momentul respectiv.

“Aceste repetări, aceste valori au apărut într-un moment în care Garda de Mediu, folosind câteodată tehnologia de la Agenţia pentru Protecţia Mediului, mergea şi încerca să depisteze sursa poluării. Nu au reuşit de fiecare dată. Dar, prin radarele pe care le au cei de la staţia de cercetare de la Măgurele, prin monitorizare cu instalaţii mobile şi cu monitorizare cu puncte fixe la diverse înălţimi, cu siguranţă în zona acestor depozite vom avea nişte rezultate concludente şi vom putea acţiona.

În acelaşi timp, trebuie să subliniem că sursa ilegală de arderi poate fi surprinsă doar în cazul în care primim informaţii şi mergem şi surprindem în momentul în care s-a dat foc la ceva”, a mai spus Barna.