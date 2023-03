Ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, afirmă, luni seară, după o nouă vizită la Chişinău, că a discutat din nou cu omologul său din Republica Moldova despre susţinerea parcursului pro-european al ţării vecine, dar şi despre consolidarea Parteneriatului Strategic.

„Am avut, astăzi, o nouă întâlnire cu omologul meu de la Chişinău, Anatolie Nosatîi, în marja vizitei pe care am făcut-o în Republica Moldova, în cadrul delegaţiei conduse de preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu. Am discutat despre aprofundarea cooperării bilaterale, despre importanţa participării Republicii Moldova la proiectele subsumate iniţiativei regionale Procesul Reuniunilor Miniştrilor Apărării din Europa de Sud-Est (SEDM) şi despre demersurile partenerilor de la Chişinău de a contribui la misiunile de menţinere a păcii sub egida ONU şi UE”, a scris, luni seară, pe Facebook, ministrul Apărării

România susține aderarea Republicii Moldova la UE

De asemenea, ministrul Angel Tîlvăr afirmă că a transmis susţinerea României pentru Republica Moldova în cadrul UE – pentru creşterea fondurilor alocate prin Facilitatea Europeană pentru Pace, dar şi în context NATO – prin mecanismele Iniţiativei pentru Dezvoltarea Capacităţii de Apărare.

„În cadrul discuţiilor, am reafirmat sprijinul nostru pentru avansarea Republicii Moldova pe parcursul pro-european, importanţa continuării menţinerii dialogului bilateral la cel mai înalt nivel posibil şi continuarea eforturilor comune dedicate consolidării Parteneriatului Strategic, a mai scris ministrul Apărării.

Angel Tîlvăr, despre consolidarea regiunii Mării Negre

Anterior, în cursul zilei de vineri, ministrul Apărării Naţionale s-a întâlnit cu ambasadorul Danemarcei, ambasadoarea Estoniei, ambasadoarea Finlandei, ambasadoarea Norvegiei, ambasadoarea Suediei şi cu însărcinatul cu afaceri al Lituaniei.

În cadrul întâlnirii, oficialul român a subliniat nivelul excelent al cooperării dintre România şi ţările reprezentate la întâlnire, în cadrul organizaţiilor internaţionale, salutând unitatea şi solidaritatea membrilor Uniunii Europene şi aliaţilor NATO, care contribuie la întărirea reciprocă a celor două organizaţii.

„Ţările din flancul nordic şi Ţările Baltice ocupă un loc special în arhitectura de securitate euro-atlantică, iar România va rămâne profund angajată în dezvoltarea relaţiilor de cooperare cu ţările pe care dumneavoastră le reprezentaţi la Bucureşti,” a declarat Angel Tîlvăr.

Având în vedere actualul context de securitate şi perspectivele pentru perioada următoare, ministrul Tîlvăr a pledat pentru o atenţie sporită care trebuie să fie acordată regiunii Mării Negre, subliniind că România sprjină o abordare integrată a posturii aliate pe întregul flanc estic, de la Marea Baltică la Marea Neagră.