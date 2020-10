Conform celor transmise de către Ministerul Educației, afirmațiile vehiculate în presă reprezintă o răstălmăcire a declarației făcute de Monica Anisie.

Informarea făcută de Ministerul Educației

În vederea unei corecte informări a publicului, în contextul punerii în circulație a diverse reacții tendențioase pe tema declarațiilor făcute de ministrul educației și cercetării, Monica Cristina Anisie, într-o emisiune televizată, se impun o serie de precizări.

Prima și cea mai importantă precizare: afirmațiile vehiculate de diverse instituții mass-media reprezintă în același timp o atribuire eronată și o completă răstălmăcire a declarațiilor din emisiune.

Pentru conformitate, redăm dialogul dintre moderator și ministrul educației și cercetării, precizând în același timp că, în răspunsul său, Monica Cristina Anisie a enumerat o serie de măsuri luate în funcție de situațiile specifice cu care s-a confruntat sistemul național de învățământ pe durata pandemiei. În acest context, declarația ministrului care vizează elevii din localitățile parțial electrificate sau neelectrificate este următoarea: „Acolo unde nu a existat această posibilitate, unitatea de învățământ a asigurat materiale de lucru pentru copii în așa fel încât să continue învățarea”.

Prin urmare, corelarea afirmațiilor referitoare la emisiunea „Teleșcoală” cu o situație regretabilă în care se află o serie de elevi reprezintă o denaturare crasă, pe care ministrul educației și cercetării, Monica Cristina Anisie o respinge categoric.

Fragmentul de dialog în cauză este următorul:

„Moderator: Am identificat până la ora actuală soluții pentru fiecare copil, și pentru cei defavorizați, i-ați luat în calcul și pe cei care nu au curent electric acasă, deci nu au cum să se conecteze cu tableta la internet?

Monica Anisie: Bineînțeles că s-au luat și astfel de măsuri, încă din perioada în care am fost în situația de urgență și cu toții am stat acasă și am desfășurat cursurile în sistem online.

Acolo unde nu a existat această posibilitate, unitatea de învățământ a asigurat materiale de lucru pentru copii în așa fel încât să continue învățarea.

Mai mult decât atât, Ministerul Educației a realizat în parteneriat cu TVR programul „TeleȘcoala”, program prin care am continuat pregătirea elevilor pentru examenele naționale. Și acum știm cu toții foarte bine că aceste examene s-au desfășurat în condiții foarte bune, nu au existat probleme. Pot chiar să spun că au fost organizate mult mai bine decât în anii anteriori și elevii au putut să-și susțină examenele pentru care, de altfel, s-au pregătit aproape un an de zile”.