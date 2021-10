Militarii devin constructori. Vor repara singuri gardul de la frontieră, pentru a nu exista suspiciuni

Militarii au fost cei care au construit singuri primii 30 de kilometri de gard, în îndepărtatul an 2014, când au existat o serie de scandaluri. Ulterior, gardul a început să fie construit de companii private, iar prețul pe kilometru s-a dovedit a fi de câteva ori mai mare, cu suspiciuni serioase de abuzuri și afaceri necurate. În prezent, militarii vor prelua singuri lucrările de reparație, inclusiv pentru a nu exista nicio îndoială cu privire la lucruri necurate, conform informațiilor transmise de mediapool.bg

„Ne înțelegem cu Ministerul Apărării să preia partea de reparații și reabilitare cu aceste fonduri, așa că noi nu vom încheia niciun fel de contract cu companii externe. Cred că acest lucru este mai corect din punct de vedere tactic, vom proteja întregul guvern de eventualele reproșuri legate de.., dar știți ce vreau să zic, ce a fost înainte, când au construit gardul”, a explicat Rașkov, în timpul ședinței de guvern de săptămâna trecută, a cărei transcriere a fost deja publicată.

Guvernul bulgar a alocat cheltuieli bugetare suplimentare ministerelor Apărării și Internelor din cauza crizei așteptate a migranților. Ministerul de Interne va primi suplimentar 37 milioane de leva în acest an. Și separat 5 milioane de leva pentru repararea gardului de la granița cu Turcia. Ministerul de Interne a preluat de curând de la prefecți întreținerea gardului. Gardul are nevoie de reparații serioase, deoarece în multe locuri e căzut, are și găuri și este acoperit de vegetație. Ministerul Apărării va primi cel mult 25 milioane de leva.

„Presiunea a crescut comparativ cu anul trecut, în funcție de granița pe care migranții o traversează, fie că este vorba de granița bulgaro-turcă sau greco-bulgară, de șase până la 7 ori, respectiv de 11 ori”, a explicat Rașkov. Ministrul bulgar al apărării, Gheorghi Panaiotov, a explicat că și „calitatea lucrărilor efectuate de Ministerul Apărării la construcția acestui gard se dovedește a fi mult mai mare decât calitatea lucrărilor efectuate de alți antreprenori”.

Ministerul Apărării va repara un elicopter Cougar cu banii alocați suplimentar

De asemenea, Ministerul Apărării va repara un elicopter Cougar cu banii alocați suplimentar. Cougar sunt dintre cele mai moderne achiziții ale armatei, dar din cauza lipsei de bani pentru întreținere, doar un număr mic dintre acestea zboară.

„12 milioane de leva din această sumă se vor folosi pentru a fi gata de zbor un elicopter Cougar, care este planificat să participe la consolidarea supravegherii frontierei, realizarea evacuării medicale pe cale aeriană, participări la operațiuni de căutare, salvare și evacuare la frontieră”, a explicat Panaiotov.

Suma de 5 milioane de leva va fi utilizată pentru reparații, înlocuirea elementelor sistemului de zbor controlat de la distanță Aerosonde. O stație terestră suplimentară va fi, de asemenea, achiziționată, iar raza de acțiune a acestui sistem aerian fără pilot va crește de la 140 km la 420 km. Gardul de frontieră cu Turcia, care este acum întreținut în totalitate de Ministerul de Interne, a fost spart, tăiat și acoperit cu copaci și arbuști în multe locuri. Pentru a prezenta starea reală, Ministerul de Interne a făcut un videoclip special cu o durată de peste 18 minute, a prezentat carde cu gardul pe întreaga sa lungime – prin regiunile Burgas, Haskovo și Jambol.