Jurnalistul Pro TV Rareş Năstase, parte a echipei “România, te iubesc!”, trage un semnal de alarmă, prin intermediul unui mesaj postat pe pagina sa de Facebook, asupra pericolului reprezentat de miile de români care ar putea veni acasă de Paşte din Italia.

Rareş Năstase publică un dialog halucinant avut cu unii români din Ardel sau Banat, care-şi aşteaptă acasă copiii plecaţi la muncă în Italia şi care nu par să conştientizeze pericolul reprezentat de coronavirus.

“Doar ce m-am intors din vestul si nord-vestul tarii, acolo unde am gasit multi oameni cu rude plecate in Peninsula, majoritatea in partea de Nord a Italiei, unde se plateste mai bine munca lor, in orase la care aspira toti romani din sud.

Am vorbit cu cativa dintre ardelenii si banatenii de la noi, cu cateva zile inainte de interdictia luata aseara tarziu:

„O fi ceva problema acum, dar sa nu vina copiii mei acasa de Paste? Unde s-a mai pomenit sa nu faca sarbatorile acasa, in familie, cum facem de fiecare data? N-a lipsit nici macar o data, in 7 ani de cand e plecat frate-miu…

Dar stiti, ca ar putea fi purtatori…

Amu al meu baiat e sanatos tun si rebuie sa-si vada muierea, copiii, ca nu i-a vazut de la Craciun si i-e greu prin straini”

Cam asa suna dialogul, cei de acasa ii vor acasa.

„Ai mei vin acasa foarte rar cu avionul. Cine vine de Paste, mai aduce una alta, de acolo, dar mai ales pleaca inapoi cu ce facem noi pentru ei. Ca le facem pachet mare, stiti cum se pune la noi, acolo gasesc doar un amarat de Panettone, alea nu-s sarbatori… „”, scrie jurnalistul pe pagina sa de socializare.

Bătrânii Italiei sunt îngrijiţi în general de românce

Multe dintre persoanele care au grijă de bătrânii din Italia sunt românce, scrie Rareş Năstase. Este vorba despre acele “românce pentru care printre puţinele bucurii din an, dacă nu singura, o reprezintă cele câteva zile acasă, cu oamenii dragi la ale căror fotografii se uită şi pentru care se sacrifică în restul anului”, explică jurnalistul care a stat de vorbă cu româncele care lucrează în Emilia Romagna, în 2018, pentru campania “Sindromul Italia”.

“Cine credeti ca are grija de batranii Italiei, si in nord si in sud, si la centru?

Badantele, cum le spun italienii, sunt in marea majoritate…de la noi. Invata repede limba, sunt muncitoare, accepta usor program suplimentar si in general se descurca mai bine in casa. Am filmat chiar cu cele din Emilia Romagna, in 2018, in cadrul campaniei „SINDROMUL ITALIA”.

Romance care stau zi de zi, ora de ora, in casa, cu batranii, trăiesc pe post de umbre ale celor de care au grijă, ii plimba, ii duc la medic, ajung sa fie permanent in preajma lor, pentru un ban in plus. Romance pentru care printre putinele bucurii din an, daca nu singura, o reprezinta cele cateva zile acasa, cu oamenii dragi la ale caror fotografii se uita si pentru care se sacrifica in restul anului.

Iar anul trecut am filmat cu conationalii din agricultura italiana, tot in zona de nord, in zonele fertile dintre Bologna, Ferrara, Florenta si Rimini.

Cea mai numeroasa minoritate din Italia sunt romanii. Si oricat de precaute sunt autoritatile, ma intreb cat de greu le-ar fi sa nu fie cu familia, in Romania, de sarbatori.

Indiferent unde lucreaza, imi doresc sa fie toti sanatosi!”

