Zeci de lideri de marcă din mediul de afaceri și politică au emis un apel către liderii mondiali printr-o scrisoare deschisă. Ei au evidențiat riscurile semnificative asociate inteligenței artificiale necontrolate și crizei climatice.

Printre semnatari se numără Richard Branson, fondatorul Virgin Group, fostul secretar general al ONU Ban Ki-moon și Charles Oppenheimer, nepotul fizicianului J. Robert Oppenheimer.

Scrisoarea îndeamnă la acțiuni imediate pentru a aborda amenințările crescânde precum schimbările climatice, pandemiile, armele nucleare și impactul nereglementat al inteligenței artificiale.

Semnatarii solicită liderilor mondiali să adopte strategii pe termen lung. Ei cer și să manifeste hotărârea de a rezolva, nu doar gestiona, problemele cruciale.

Aceștia subliniază necesitatea luării deciziilor bazate pe dovezi științifice și rațiune, precum și umilința de a asculta pe toți cei afectați.

Apelul vizează acțiuni multilaterale urgente, inclusiv finanțarea tranziției către surse de energie regenerabilă. Se mai indică și semnarea unui tratat echitabil pentru pandemii. Reluarea discuțiilor privind dezarmarea nucleară și instituirea unei guvernări globale pentru a ghida inteligența artificială către beneficii durabile sunt și ele enumerate ca priorități.

Scrisoarea a fost publicată de organizația neguvernamentală The Elders. Acesta este cofondată de Nelson Mandela și Richard Branson.

În document se susține că tehnologia, inclusiv inteligența artificială, trebuie gestionată cu responsabilitate. Numai așa, spun ei, se pot evita consecințe negative la scară largă.

Mesajul este sprijinit și de Institutul Viitorul Vieții. Acesta este condus de cosmologul MIT Max Tegmark și cofondatorul Skype, Jaan Tallinn. Scopul institutului este să canalizeze tehnologia transformatoare, cum ar fi inteligența artificială, în beneficiul vieții și să o îndepărteze de riscurile la scară largă.

Max Tegmark a subliniat că atât The Elders, cât și organizația sa, au dorit să transmită un mesaj important. Ei au spus că tehnologia, nu este în sine „rea”. Ea rămâne, însă, un „instrument” care ar putea conduce la consecințe deosebit de nefaste, dacă progresează rapid în mâinile unor persoane nepotrivite.

”Vechea strategie de orientare către utilizări bune [când vine vorba de noi tehnologii] a fost întotdeauna să înveţe din greşeli. Noi am inventat focul, apoi am inventat stingătorul. Am inventat maşina, apoi am învăţat din greşelile noastre şi am inventat centura de siguranţă şi semafoarele şi limitele de viteză”, a declarat Tegmark pentru CNBC, într-un interviu.