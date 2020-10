Alături de un nucleu de profesioniști, în doar cîțiva ani, a reușit să poziționeze noua companie drept un nume de referință pe piață. Astăzi, Predețeanu & Partners are în portofoliu clienți corporate internaționali și asociații profesionale din numeroase industrii, fiind unul dintre jucătorii importanți pe o piață puternic competitivă. Este convins că a luat decizia corectă și este în continuare încrezător în potențialul de creștere, deopotrivă al pieței și al propriului business.

Mai întâi de toate, cum a fost anul 2020 pentru Predețeanu & Partners?

2020 a fost cu siguranță un an marcat de efectele crizei COVID-19. Față de planurile pe care majoritatea companiilor și le făcuseră anterior, realitatea din 2020 a fost una cu totul diferită. Mediul de afaceri s-a confruntat cu o situatie neașteptată și cu o evoluție caracterizată de o puternică impredictibilate. Deși pentru anumite industrii punctuale au rezultat și oportunități, acestea au fost doar excepții. Pentru activitatea din marea majoritate a domeniilor, impactul a fost negativ, variind doar amploarea sa. Cu toate acestea, s-a observat o creștere și o prioritizare suplimentară a comunicării guvernamentale și a celei instituționale.

Pe scurt, nici volumul de muncă și nici portofoliul de clienți nu au scăzut în acest an, ba dimpotrivă. Este un an în care noi clienți au ales să aibă încredere în noi pentru gestionarea proceselor comunicaționale, fie că ne referim la comunicarea publică sau la cea guvernamentală și instituțională și am reușit în același timp să menținem clienții din anii anteriori. În aceste condiții, deși 2020 a venit cu numeroase provocări, am reușit să creștem în continuare atât ca cifră de afaceri, cât și din punct de vedere al extinderii echipei.

Ce tip de comunicare a fost mai pregnantă în activitatea din acest an pentru clienții Predețeanu & Partners, cea publică sau cea de dialog guvernamental și instituțional?

Este dificil de făcut astfel de estimări, pentru că, de cele mai multe ori, abordăm cele două direcții într-o manieră unitară. Ne-am propus să creăm de la bun început o echipă capabilă să genereze soluții personalizate în domeniul comunicării strategice, prin îmbinarea, în funcție de necesitățile partenerilor noștri, relațiile media și comunicarea publică, cu dialogul civic, instituțional, precum și cu asociații profesionale și cu mediul de afaceri. În mod cert însă, datorită specificului perioadei de criză din acest an, a existat un interes ridicat din partea clienților în a anticipa și a înțelege evoluțiile de politici publice din această perioadă. Mă refer în special la cele care au urmărit susținerea mediului de afaceri, a economiei în general, sau a diferitelor domenii punctual.

Care spui că a fost cea mai mare provocare a acestui an?

Aș spune că cea mai importantă problemă a fost dată de agenda, de multe ori diferită, a Executivului față de cea a Legislativului, pe problematici extrem de importante, cu un impact direct la nivelul mediului de afaceri. Practic, la impredictibilitatea ridicată adusă de epidemia de COVID-19, a existat un orizont suplimentar de incertitudine, ceea ce a adăugat un stres în plus pentru companii și investitori. Contextul electoral bineînțeles că nu a ajutat nici el, din acest punct de vedere.

Cum au resimțit clienții voștri efectele crizei din acest an?

Există două perspective la care ne putem raporta. Pe de o parte, cea de afaceri propriu-zisă. Aici, în general, indiferent de domeniul la care ne referim, a existat un recul al volumelor de vânzări, ceea ce a pus mai departe presiune în sensul optimizării cheltuielilor, al amânării diferitor investiții etc. Am avut însă și parteneri din domenii cheie care au înregistrat evoluții favorabile în această perioadă.

Pe de alta parte, cu toții s-au confruntat cu problemele de adaptare a activității proprii la condițiile de protecție sanitară, atât din punct de vedere al regulilor interne de organizare și funcționare, cât și din punct de vedere al muncii la distanță sau al asigurării echipamentelor de protecție medicală acolo unde acest lucru nu era posibil. Pentru companiile cu activități de producție a fost în special mai dificil, pentru că activitatea trebuie continuată, fizic, la locul de muncă, dar în condiții care să reducă la maxim orice risc de infectare cu noul coronavirus. Altfel, atât operațiunile cât și reputația companiei ar fi riscat să fie afectate.

Cum vezi anul viitor?

Ca pe o provocare aparte, dar destul de optimist. Statele lumii, inclusiv Uniunea Europeană ca spațiu comun și România au învățat din lecțiile crizei economice din anii 2008-2009. Chiar dacă acum ne raportăm la o criză atipică, la o situație cu care nu ne-am mai confruntat, s-a reacționat extrem de rapid în direcția susținerii economiilor naționale. Scăderile din acest an nu puteau fi evitate. Majoritatea analizelor indică însă, pentru anul viitor, o revenire a creșterii economice. Un posibil vaccin împotriva COVID-19 ne va permite să revenim gradual la viața din perioada anterioară pandemiei.

Sunt încrezător că 2021 va fi un an mai bun pentru companiile și mediul de afaceri din România, ceea ce va avea un impact pozitiv pentru economie și pentru mediul social. Este important și că România va avea la acest final de an alegeri legislative și că, ulterior, va exista o coerență mai mare între activitatea Executivului și cea a Legislativului. Cu următoarele cicluri de alegeri peste 4 ani, în 2024, România va beneficia de câțiva ani în care avem cel puțin premizele unei stabilități politice și guvernamentale ridicate. Va fi important ca decidenții politici și guvernamentali să se concentreze cât mai mult asupra susținerii unei reveniri sustenabile a economiei românești, pentru că aceasta ar trebui să fie prioritatea următorilor ani.

Ce îți dorești pentru următoarea perioadă?

Cea mai mare satisfacție vine din partea clienților de cursă lungă și a colegilor care sunt alături de mine.

Clienții care au rămas în portofoliu și care ne-au recomandat și altor parteneri sunt de fapt semnalul că drumul pe care suntem este unul bun și mixul de servicii de comunicare pe care îl oferim este apreciat.

Îmi doresc, desigur, să continuăm să ne consolidăm, în același ritm organic, portofoliul de clienți și echipa internă, să implementăm noi proiecte de succes, dar mai ales să reușim să livrăm la aceleași standarde de profesionalism și etică cele mai bune servicii pentru toți partenerii noștri, actuali și viitori. Cea mai bună carte de vizită va fi mereu cea pe care o prezintă un client mulțumit.