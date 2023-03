Mihai Tudose susține că instituțiile statului sunt vinovate pentru situația în care am ajuns: “O să vă şocheze răspunsul. Noi toţi. Aproape toţi. Începând cu ASF-ul. Toată lumea vinde asigurări cu 10 lei, apare unul care le dă cu doi lei. Şi tu zici că e bine. Rolul tău fiind să supraveghezi, că de asta eşti acolo. Este să vezi ce se întâmplă în piaţa de asigurări. Atât timp cât ai o valoare medie a despăgubirii, este clar că este un prag al poliţiei sub care te duci în cap şi unii vând asigurări cu toptanul sub pragul ala, ceva e în neregulă. Te duci şi vezi. Îi bagi sub supraveghere, nu aştepţi. Ei ar trebui să fie medicul de familie, să te supravegheze, care face prevenţie. Că el se comportă ca un anatomopatolog să vadă de ce ai murit, iertaţi-mă dar nu asta era ideea”, a explicat Mihai Tudose.

Acesta dă vina și pe Consiliul Concurenţei, dar şi pe cetăţenii care au ales asigurarea mai ieftină.

“Consiliul Concurenţei. Vezi că vine unul în piaţă şi face o ispravă de genul ăsta şi tu te uiţi după stele. Şi trei, ăla care se asigură, românul nostru, care are de ales între o asigurare care poate într-adevăr e scumpă, dar el îşi ia o asigurare dintr-o piaţă, dintre raftul cu cartofi şi taraba cu castraveţi, cu un leu 50.

Şi e mulţumit că el trebuie să aibă hârtiuţa aia. Nu se întreabă ”Frate, dar dacă pe mine mă loveşte tot unul de la taraba de castraveţi, cam ce se întâmplă?” Că şi autoprotecţie asta la un moment dat nu funcţionează. Şi atunci e o complicitate între vreo două milioane de români care au luat asigurări de acolo. Mie mi-a zis statul că trebuie să am RCA . L-am luat, ok. Dar vina cea mai mare, repet, este a instituţiilor statului care trebuiau să intervină în această piaţă şi care acum văd că sunt foarte zen aşa. Noi ne-am uitat…V-aţi uitat, dar poate v-aţi uitat în altă direcţie. Că avem iar două variante: ori v-aţi uitat în altă direcţie sau v-aţi uitat acolo şi nu aţi văzut nimic”, a mai declarat europarlamentarul PSD.

Demisia conducerii AF

Tudose susține că cineva ar trebui să fie demis pentru această situație: “Eu nu sunt pentru demisii la chestia asta, eu sunt pentru demiteri. Nu toată conducerea, dar e cineva care răspunde de chestia asta. Cine răspunde? Tudose, Zachmann, cine răspunde de chestia aia? Şi după aia vedem cine răspundea de ăla care răspundea. Nu închid biblioteca pentru că o biblotecară a fugit cu o carte. Dar să vedem cine e de vină”.

“Poate nu numai Parlamentul, poate şi alte organe ale statului, fiindcă, repet, dacă a fost indolenţă, Codul Penal are prevederi şi pentru indolenţă, neglijenţă în serviciu, dacă a fost complicitate, Codul Penal are mai multe…Devine talentat. Dacă exersezi, începe să-ţi iasă. Ceva e total în neregulă. Nu se poate să te uiţi la o piaţă când acesta este rolul tău. Din momentul în care unul începe să vândă cu un leu în loc de 10 ţi se aprind toate becurile. Ce face ăsta aici? Dacă vinde sub trei lei e o cotă la un moment dat, un preţ, o sumă, unde e clar că dacă te duci sub aia intri în cap”, a menţionat Tudose.