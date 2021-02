Mihai Gâdea a surprins toată România. Cine a venit în studio la Antena 3

Răstunare totală de situație între Gâdea și un lider al AUR. Este vorba de Claudiu Târziu, cel care l-a atacat dur în trecut pe jurnalistul Antena 3. Așadar, după ce l-a atacat în cei mai duri termeni, Mihai Gâdea l-a adus din nou în platou pe Claudiu Târziu.

Claudiu Târziu a revenit, marți seara, în studioul Antenei 3, la “Sinteza zilei”. S-a întâmplat la două luni după ce acesta se jurase că nu va mai călca în studio. Despre Gâdea a spus chiar că este o “cocotă masculină”. Potrivit ziariștii.com, și Diana Șoșoacă e în situația de a reveni la Antena 3. Asta după ce senatoarea a plecat cu scandal din emisiunea moderată de aceeași vedetă a postului. Ea a acuzat atunci că i se încalcă dreptul la libera exprimare.

Sursa citată susține că marți seara, Târziu și Șoșoacă s-au întâlnit la Antena 3, dar s-au ignorat. Cei doi sunt certați și între ei, nu doar cu posturile Antena 3 și România TV. Gâdea l-a întrebat pe Târziu de ce s-a certat cu Șoșoacă și cu doctorița Monica Pop. El a încercat să-i sugereze că n-ar strica o împăcare.

Mihai Gâdea, deființat de liderul AUR

Claudiu Târziu a pus tunurile pe Mihai Gâdea în luna decembrie 2020. Liderul AUR promitea că a fost prima și ultima oară când a mers la emisiunea de la Antena 3.

„Boxul e șah cu pumnii. Politica, până la măsuri concrete, este box cu vorbe. Eu am făcut și box, am jucat și șah. Însă, pentru a te putea manifesta, este nevoie de un arbitru – taman ce nu a fost Mihai Gîdea, în emisiunea lui de ieri, de la Antena 3, în care am fost invitat. Mă uitam uimit la inconștientul rujat, vopsit și pomădat ca o cocotă masculină. (..) A fost prima și ultima oară cînd am mers la emisiunea lui Gîdea. Pierdere de vreme, vorbărie calpă, obrăznicie din partea moderatorului, ‘jurnalism’ de ambuscadă.Nu există termen de comparație cu prestația lui Răzvan Dumitrescu, de la același post, care s-a purtat corect și civilizat. Prin urmare, nu judec Antenele paușal“.

El și-a șters ulterior aprecierile la adresa lui Gâdea.