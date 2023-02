Așadar, Fuego a reacționat după ce Mihai Bendeac a spus în spațiul online că interpretul de muzică ușoară este „foarte șmecher”. Acesta a argumentat că actorul l-a ridicat mai sus decât era cazul, în contextul în care el nu s-a considerat niciodată „un star și nici vreo vedetă”.

„Mihai a avut o reacție în online cu privire la concertele mele. El mă ridica mai sus decât e cazul, pentru că eu nu mă cred un star și nici vreo vedetă, ci doar un om care face artă și o dăruiește oamenilor. Era uimit de cum vin oamenii cu flori la concertele mele”, a declarat Fuego pentru unica.ro

Fuego a spus că nu fuge de provocări

De asemenea, interpretul a ținut să sublinieze că nu fuge de provocări și este deschis proiectelor noi și ipostazelor care să îl provoace.

„Apoi, eu nu spun nu provocărilor de orice fel. Sunt deschis proiectelor noi, ipostazelor care să mă provoace și care să mă scoată cumva din zona de confort. Ca absolvent de actorie și om pasionat de teatru din fragedă pruncie, mă tentează ideea de a fi pe scena unui teatru interpretând un rol într-o piesă celebră.

Fiecare experiență pe care o putem trăi înseamnă un dram în plus de înțelepciune, de testare a limitelor”, a mai spus Fuego.

Mihai Bendeac a transmis un mesaj surprinzător în mediul online

Amintim că reacția lui Fuego a venit după ce Mihai Bendeac a transmis în mediul online că interpretul este „foarte șmecher”, iar el este surprins de câte flori primește la spectacolele sale.

„M-am nimerit într-o noapte, înainte să mă culc, și am văzut treaba asta. Și am simțit nevoia s-o comentez live. Vreau să vă spun cu mâna pe inimă că mie mi se pare că Fuego e foarte șmecher, jur.

Îmi vine să plâng la mormânt străin (…) E șmecher omul. E și ceva religios în tot ce înseamnă Fuego. E genial, toată construcția este genială… și toate chestiile astea sunt pe bune, adică chiar vin femei cu buchete de flori.

A trecut mult timp, oprisem filmarea, dar el primește în continuare flori. Incredibil! De unde atâtea flori? Incredibil! Deci au fost flori cât a durat melodia și încă nu le-a primit pe toate. (…) Omul este o legendă, nu glumesc. Este absolut genial”, a transmis Mihai Bendeac în mediul online.