Mihaela Stan a fost nominalizată având în vedere faptul că a deschis prima cameră senzorială dedicată copiilor cu autism din județul Buzău: Senzo Friends.

Care au fost cele mai importante proiecte implementate în ultimul an? Ce proiecte aveți pentru acest an?

Mihaela Stan: Unul dintre proiectele importante din ultimii trei ani a fost deschiderea unui centru la Buzău, așa a luat naștere si Centrul Puzzle Buzău, al Asociației Puzzle Romania. Îmi doream de mult o anume cameră senzorială pentru copii. Avem și la Centrul ABA din București, dar spațiul nu este așa generos ca și cel de la Buzău. La Buzău a ieșit așa cum am visat cu mulți ani în urmă.

Pe lângă Analiza Comportamentală Aplicată ABA, terapia de bază în interveția la copiii cu TSA, sunt conștientă de nevoia stimulării senzoriale la copiii cu nevoi speciale, din propria experiență avută cu băieții mei. Mi-au fost alături colegii din echipa Puzzle Buzău, specialiști extraordinari și dedicați copiilor cu TSA, la fel ca mine. Și atunci când lucrezi în echipă, lucrurile se conturează frumos. Așa a luat viață proiectul Senzo Friends, un succes și o necesitate pentru copiii cu nevoi speciale din comunitatea Buzoiană.

Un alt proiect a fost să publicăm o carte de poezii a unui tânăr cu TSA, care a fost promotorul Asociației Puzzle România. ,,Domnul 55” este un simbol și o speranță că DA, Autismul poate căpăta forme frumoase și te poți dezvolta armonios sub această neurodiversitate. Viața are tumultul ei, la fel ca a oricărui copil și tânăr, fie el tipic sau atipic. Recomand cartea Poeziile mele scrisă de ,,Domnul 55”.

Un proiect continuu este dedicarea mea față de copiii din centre – beneficiarii noștri și părinții lor, față de oamenii care ne sunt alături în dezvoltarea noastră și susținerea cauzei și a obiectivelor comune.

Care au fost cele mai mari provocări pe le-ați avut de-a lungul carierei și cum le-ați rezolvat?

Mihaela Stan: O primă provocare a fost consilierea parinților. Să înțeleg puterea fiecăruia și să mă adaptez cu dialogul la persoana, familia, din fața mea. La început încercam să le dau din energia mea și să le explic cu patos ce pot face ei pentru copilul lor, crezând că și alți părinți pot fi ca noi (eu și soțul meu). A fost un efort susținut cu multă dezvoltare personala, ore la psiholog, să pot să mă adaptez la nevoile lor, la puterile lor, fără să judec și fără să acumulez frustrări. Suntem diferiți. Avem bagaje emoționale diferite și este indicat să transmitem atât cât poate cel din față să primească.

Am urmat Masterul de Consiliere Școlară și Dezvoltarea Carierei cu gândul că așa îmi va fi mai ușor să transmit părinților ceea ce eu am făcut instinctiv. Atunci când ai un copil cu dizabilități, trebuie să te reorientezi în ,,cariera de părinte”. Așa am văzut eu lucrurile, m-am adaptat la copiii pe care mi i-a dat Dumnezeu fără să ma întreb de ce? Așa au venit în viața noastră, așa sunt, îi iubesc, sunt ai mei, hai să vedem ce putem face pentru ei. Noi, eu și soțul, am acceptat și ne-am reorientat repede cu abordarea ca și părinți. Dar pentru alti părinți acesta este un proces dificil, cu multe piedici și astfel se pierde timp prețios pentru copil. Fiecare părinte are propriile experiențe de viață și consider consilierea familiei o prioritate, atunci când copilul are un diagnostic greu de acceptat.

Care este rețeta succesului?

Mihaela Stan: Să te dedici în ceea ce faci.

Cum arată programul dumneavoastră zilnic?

Mihaela Stan: Dimineața iau contact cu natura. Stau puțin în coltul meu verde cu florile din curte, apoi mă implic tot restul zilei în provocările din cadrul Asociației Puzzle România. Cumva nici o zi nu seamănă cu alta, activitățile sunt diverse.

O preocupare continuă este și cea de mamă a doi tineri. Încerc să le dau libertate, să nu îi sufoc, dar le duc și grija iar procesul educational pentru viată este continuu. O adevărată reușită este faptul că am ajuns la punctul în care ne comunicăm aspectele importante și eu să le înțeleg nevoile și frământările de tineri speciali.

Care sunt cele mai importante realizări atât pe plan profesional, cât și personal pe care le-ați avut în ultima perioadă?

Pe plan profesional

Mihaela Stan: Sunt recunoscătoare că de 10 ani Centrul ABA al Asociației este Acreditat și Licențiat în domeniul serviciilor sociale. Este o dovadă că ne facem treaba bine și ne respectăm beneficiarii. Ajutăm an de an peste 100 de beneficiari direcți și indirecți să se susțină financiar pentru continuarea terapiilor prin strângerea de fonduri din sponsorizări și a Formularelor 230. Sunt multe realizari frumoase ale Asociației Puzzle România și o muncă de echipă și la Centrul Puzzle Buzău : Centrul Puzzle Buzău se bucură de de proiectul Senzo Frends, singura cameră senzorilă din comunitatea Buzău. Centrul Puzzle Buzău se bucură de certificarea – Firmă de incredere 2023. Tot la Puzzle Buză a luat ființă primul Radioclub de amatori pentru pentru persoanele cu nevoi speciale, din Romania.

Pe plan personal

Mihaela Stan: Băieții mei, gemeni, tineri cu TSA, au plecat la studii în Olanda după absolvirea liceului (ulterior unul dintre ei a revenit în țară). Deodată m-am văzut singură. Am început să caut soluții de a vedea ce mai pot face pentru ei, cumva de la distanță, cum îi pot susține. Am descoperit că este momentul să mă ocup întâi de mine. Doar așa îi pot ajuta mai bine și pe cei din jur. Este o realizare importantă din viața mea.

De un an urmez cursuri de dezvoltare personală și cursuri de Leadership. Am trecut câteva etape importante ale acestor cursuri și merg înainte. Dinamica din jurul meu s-a schimbat mult în bine. Abia la 51 de ani am înțeles că cea mai importantă persoană ești TU! Eu toată viața am fost dedicată celorlalți și un om care nu putea să spună NU, cu deviza ,,și când nu mai poți, mai poți puțin”. Acum învăț că nu este tocmai bună această abordare a vieții. Deci, de un an învăț să schimb macazul către mine, către interiorul meu. Păstrez experiențele bune adunate în ani și am grijă să evoluez continuu.

Aveți hobby-uri care ar putea fi evidențiate?

Mihaela Stan: Acum – Dezvoltarea personală, cititul, florile.

Care credeți că este rețeta pentru a ajunge o femeie de succes?

Mihaela Stan: Să poți să rămâi femeie, chiar dacă muncești ca un bărbat. Să te dedici și să crezi în ceea ce faci.

Cum v-ați caracteriza într-o singură frază?

Mihaela Stan: Aici și acum, dornică de a face bine și a-mi face bine!

Ne puteți indica un dicton care să vă definească?

Mihaela Stan: Devotată.

,,Când eram mai mic te vedeam:

-Perfectă, mă chinuiam să văd defecte în tine.

-Ultra muncitoare, mă întrebam cum poți trăi viața muncind așa și să nu o iei razna”, îmi spune într-o zi unul din băieții mei. Gândindu-mă la ce a concluzionat el, în ani, aș spune că atunci când ești femeie și mamă care iubește, iubirea te înalță și îți dă putere să mergi mai departe.