Primul soț al Mihaelei Rădulescu a pierdut lupta împotriva cancerului

Bogdan Rădulescu, primul soț al vedetei, a pierdut lupta împotriva cancerului, „avea dureri foarte mari, mânca și vomita tot”, potrivit declarațiilor făcute marți, 25 iulie 2023, de verișoara sa – Cristina Ioana Dragu. Se pare că el și familia sa au aflat că are cancer cu o lună înainte de a muri, până atunci, medicii le-au zis că are pietre la rinichi. Pe lângă durerile cauzate de cancer, Bogdan Rădulescu a trecut printr-un carusel emoțional, stres și tristețe din cauza problemelor financiare. Acesta și-a deschis mai multe afaceri de-a lungul vieții sale, care mergeau bine inițial, apoi se prăbușeau brusc.

„A debutat anul trecut în 2022 în ianuarie. Noi am crezut că are Covid pentru că zăcea, nu mai mânca. A fost la clinică privată de nenumărate ori, dar nu vedeau problema, au aflat că are cancer cu o lună înainte să moară. Slăbise enorm, zăcea.

Stăteam eu și sora mea, Dana, și aveam grija de el. Atunci ne-am mutat cu el în apartamentul de patru camere din Drumul Taberei moștenit de la părinți pentru că avea în permanență nevoie de supraveghere. Am insistat să mergem și la alt medic pentru că starea se înrăutățise, iar ei spuneau în continuare că are pietre la rinichi, îi dădeau medicamente pentru stomac sau de fiere.

Într-un final, l-a văzut un profesor de la Spitalul Fundeni și acela i-a pus diagnostic de cancer. I s-a spus lui direct, dar nu s-a schimbat foarte mult pentru că bănuia că are ceva grav. Deja avea niște dureri foarte mari, mânca și vomita tot.

El a avut o viată extrem de stresantă. A încercat să facă tot felul de afaceri. Mergeau ce mergeau, dar apoi picau cu totul. A fost extrem de ajutat de părinții mei care îl iubeau ca pe copilul lor. A avut perioade în care afacerile mergeau parfum apoi se prăbușeau. Cred că asa debutat boala lui. De la stres și supărări”, a zis ea într-un interviu acordat pentru Click!.

Mihaela Rădulescu nu a participat la înmormântarea primului ei soț

Vă amintim că Bogdan Rădulescu a decedat pe data de 30 ianuarie 2023 la doar 56 de ani, după ce a pierdut lupta împotriva cancerului, însă Mihaela Rădulescu nu a participat la înmormântarea sa, chiar dacă i-a fost soție timp de nouă ani și i-a păstrat numele de familie (numele ei de fată este „Țiganu”).

„Am încercat să luăm legătura cu ea. Un prieten de-ai lui Bogdan i-a scris, dar nu a răspuns. Nu ne așteptăm să vină, dar măcar un mesaj sau o coroană, mai ales că i-a purtat numele și încă i-l poartă”, a adăugat Cristina Ioana Dragu, potrivit sursei citate anterior.

Vedeta a fost căsătorită de trei ori. Între 1988 – 1997, a fost măritată cu Bogdan Rădulescu, între 1997 – 1999, a fost căsătorită cu Ștefan Bănică Junior, între 2004 – 2008, a fost măritată cu omul de afaceri Elan Schwartzenberg (cu care are împreună un fiu, numit Ayan), iar din 2014 și până acum, este partenera de viață a sportivului austriac Felix Baumgartner.