Profitul financiar de anul trecut a depășit la nivel de grup 15 milioane de euro, însă focusul meu va rămâne în acest an pe Fabrica de Zahăr Premium Luduș“, declară Mihaela Neagu, CEO-ul companiei, pentru Capital.

„În ultimul an, am derulat foarte multe proiecte, având în vedere faptul că gestionez un mix de business-uri în industrii diferite.

Din ce ne spune doamna Neagu, anul acesta, la Luduș se va înregistra un record de procesare.

Suntem alături de producătorii români și am venit în sprijinul lor cu plăți în avans și cu ajutor la achiziția de inputuri, având în vedere situația dificilă a multor exploatații agricole“, subliniază femeia de afaceri.

Mihaela Neagu este un investitor activ și în afaceri imobiliare.

„Am finalizat Best Residence, un complex rezidențial exclusivist dezvoltat în zona Cotroceni a Capitalei. Am demarat în acest an și un alt proiect imobiliar: Cartier Transilvania, un echilibru între estetică, tehnologie, smart & green living, la care vom lucra intens în 2024“, spune Neagu.