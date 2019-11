Microsoft România invită tinerele de liceu să participe, în data de 14 și 15 decembrie, la Alice envisions the future, Girls in AI Hackathon – primul eveniment AI care își propune să ofere elevelor din România resursele necesare pentru a-și dezvolta abilitățile de care au nevoie pentru profesiile viitorului.

Astfel, pentru prima dată în România, adolescentele cu vârsta între 14-18 ani sunt invitate să participe la o serie de întâlniri, workshop-uri și activități practice, care au ca numitor comun Inteligența Artificială.

În cadrul celor două zile de Girls in AI Hackathon, tinerele pasionate de tehnologie vor parcurge o serie de provocări prin care să își dezvolte o gândire logică și creativă, alături de aptitudinile unei gândiri computaționale, prin intermediul inteligenței artificiale.

Tinerele participante vor utiliza AI pentru a găsi soluții la probleme globale de actualitate, din sfera Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale Organizației Națiunilor Unite: Promovarea egalității între femei și bărbați, Reducerea inegalităților, Sănătate și bunăstare și Acțiuni climatice. Pentru realizarea ideilor vor avea alături mentori specialiști din zona de tehnologie și afaceri, dar și arhitecți de proiect din partea Microsoft, care să le îndrume.

Evenimentul va fi structurat pe 5 piloni centrali: Gândirea în proiectare (design thinking), Ateliere și mentorat axate pe tehnologie (tech workshop and mentorship), Mentorat de afaceri (business mentorship), Construirea prototipului (Protoype imagining and building) , Abilități de prezentare (presentation skills).

Pentru a se bucura de o experiență completă, elevele vor avea ocazia să dobândească cunoștințe direct de la profesioniști în AI, cu adevărat pasionați și implicați în acest domeniu. Violeta Luca, General Manager, Microsoft România, se va alătura în cele două zile de eveniment pentru a vorbi despre rolul fundamental al educației STEM în modelarea viitorului și importanța implicării tinerelor în profesiile STEM pentru a combate lipsa de diversitate, riscul de restrângere a perspectivelor și limitarea inovațiilor din viitor.

Iar Kostas Loukas, General Manager, Public Sector, CEE, Microsoft va încuraja participantele să depășească barielele cu privire la diferențele de gen, atunci când vine vorba de implicarea femeilor în profesiile STEM și să își exprime deschis ideile pentru a contribui la modernizarea societății.

În sesiunea AI on the Horizon: Creativity, Insights and Impact, prezentată de Dmytro Turchyn, fetele vor afla mai multe despre cum pot folosi Inteligența Artificială în cadrul Microsoft.

Tinerele se pot înscrie la eveniment până pe 10 decembrie prin completarea formularului disponibil AICI. Înscrierea constă în trimiterea unui video de maximum 2-3 minute, în limba engleză, în care acestea răspund la două întrebări care tratează subiecte de interes ale societății moderne.

