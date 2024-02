William, Prințul Marii Britanii, s-a întors în activitatea publică miercuri, după perioada de îngrijire a soției sale, Kate, și după ce a primit vestea despre starea de sănătate a tatălui său, Regele Charles, care a fost diagnosticat cu cancer.

Palatul Buckingham nu a oferit detalii despre afecțiunea regelui, în afară de a spune că nu este vorba de cancer de prostată, dar a precizat că regele rămâne „pe deplin pozitiv” și că așteaptă cu nerăbdare să revină la serviciul public cât mai curând posibil.

El a făcut declarația în timp ce a sosit la o cină de gală organizată pentru Air Ambulance din Londra, o organizație de caritate. Printre invitați s-a numărat și celebrul actor Tom Cruise.

WATCH Prince William: “I’d like to take this opportunity to say thank you, also, for the kind messages of support for Catherine and for my father, especially in recent days. It means a great deal to us all. It’s fair to say the past few weeks have had a rather “medical” focus… pic.twitter.com/njYw0V8PWp

