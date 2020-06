Deși cei doi s-au despărțit, după cinci ani de relație, Răzvan Simion a ținut să transmită urări de bine fostei sale iubite care a împlinit astăzi 27 de ani. Cu toate că despărțirea lor a cutremurat lumea showbiz-ului românesc, cei doi vor colabora în continuare și chiar au rămas buni prieteni, după cum spune prezentatorul tv.

De ziua de naștere a Lidiei Buble, Răzvan i-a transmis un mesaj fostei sale iubite, în cadrul emisiunii pe care o prezintă alături de Dani Oțil, scrie cancan.ro.

„Fii cea mai bună versiune a ta”, a fost mesajul transmis de Răzvan Simion.

Răzvan a anunțat despărțirea în urmă cu câteva zile pe Facebook

În urmă cu câteva zile, Răzvan Simion a anunțat pe pagina personală de facebook despărțirea de Lidia Buble, după o relație de cinci ani de zile. Acesta a confirmat astfel ceea ce presa a anunțat cu ceva timp în urumă.

„Astăzi Lidia nu mai este fericită lângă mine. Îi cer iertare pentru că la un moment dat am devenit insuficient. Şi mă iert şi pe mine pentru că nu am mai avut ce să ofer când poate ar mai fi fost multe de oferit.

De mâine vreau să o văd pe Lidia fericită, vreau să îi sclipească ochii din nou în razele soarelui, aşa că îi redau libertatea. Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat.

Mă iert pe mine pentru tot ce am fost şi pentru tot ce n-am fost… Suntem în continuare o echipă şi construim proiectul muzical şi în rest doi foşti iubiţi, actuali foarte buni prieteni. Am fost copil, am fost tânăr, iar astăzi sunt înţelept“, este mesajul de pe Instagram, prin care Răzvan justifică despărţirea de Lidia