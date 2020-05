Preşedintele Vladimir Putin le-a transmis luni, 11 mai, un mesaj concetăţenilor săi în legătură cu situaţia coronavirusului în Rusia. Liderul de la Kremlin spune că, „treptat, foarte atent şi cu grijă”, ţara va începe să iasă din regimul restricţiilor.

„Dragi prieteni! Treptat, foarte atent şi cu grijă începem să ieșim din regimul restricțiilor. Se încheie perioada zilelelor nelucrătoare, care a fost anunțată în toată țara. Da, pentru o serie de teritorii şi pentru anumite întreprinderi separate restricțiile încă se menţin. Sunt convins că sunteţi la curent cu situația din regiunea dvs. și, în acest caz, veți trata astfel de decizii cu înțelegere.

Le cer șefilor regiunilor ca acolo unde este posibil, cu respectarea tuturor cerințelor de securitate, să li se acorde oamenilor nu doar posibilitatea de a părăsi casele, ci şi posibilitatea de a face plimbări cu copiii, de a se ocupa individual de sport şi, desigur, totul să se facă în așa fel încât să fie minimizate riscurile de răspândire a virusului.

Dragi prieteni! Fiţi extrem de precauţi. Păstrați, vă rog, și chiar sporiţi atenția dvs. asupra măsurilor personale de prevenire a infecției. Eu înțeleg și am spus asta deja, am vorbit despre acest lucru mai devreme, că uneori nu mai aveţi tăria ca să suportaţi toate aceste restricții, dar să vă infectaţi, să vă îmbolnăviţi, să vă pierdeţi capacitatea de muncă este mult mai rău.

Am ales calea de a proteja viața și sănătatea oamenilor și, împreună, am obținut multe, am făcut multe și am depășit multe. Acum depinde de fiecare dintre noi ca tot mai multe regiuni din Rusia să revină la viața normală, la viaţa obişnuită. Vă mulţumesc!”

Rusia a urcat pe locul 3 în lume la numărul de cazuri de infectare

În aceeaşi zi, Rusia a depăşit Marea Britanie şi Italia şi a urcat pe locul 3 în lume la numărul total de persoane depistate pozitiv cu coronavirus. Pe locul 1 se află în continuare Statele Unite, iar pe locul 2 Spania.

De la începutul pandemiei, în Rusia au fost înregistrate 221.344 de cazuri de infectare cu coronavirus, 11.656 de cazuri fiind raportate doar în ultimele 24 de ore. Numărul deceselor a ajuns la 2.009 persoane.