Cunoscută în popor și ca Moșii de Sânpetru, această zi de sărbătoare aduce cu sine o serie de obiceiuri, tradiţii şi superstiţii. În popor, ziua de 29 iunie, în care se sărbătoresc Sfinţii Petru şi Pavel, marchează mijlocul verii agrare şi timpul secerişului. Cei doi apostoli sunt pomeniţi împreună pentru ca au murit în aceeaşi zi, a anului 67.

Mesaje de Sființii Petru și Pavel

În popor se spune că cei doi sfinți stau în Lună: primul la dreapta, al doilea la stânga. Sfântul Petru este cel care are cheile de la poartă şi încăperile Raiului, fiind şi mâna dreaptă a lui Dumnezeu.

Mesaje Petru și Pavel 2020! Cele mai frumoase urări și felicitări de sărbătoarea Sfinții Petru și Pavel din 29 iunie: La mulți ani!

Cu ocazia sarbatorii zilei tale de nume, iti doresc multa sanatate, fericire si tot binele din lume si sa ai parte numai de zile senine si insorite!

Cu ocazia sarbatoririi numelui primiti un calduros “La multi ani”, multa sanatate multe realizari si tot ce va doriti langa cei dragi.

Cu ocazia zilei de nume, iti doresc un munte de sanatate, o mare de iubire si un ocean de fericire!

De ziua Sfintisorului tau, iti doresc o ora de liniste, o zi senina, o saptamana de bucurii, o luna de impliniri, un an de prosperitate, un veac de sanatate, fericire si iubire. La multi ani, Petre!

De ziua numelui tau, iti doresc tot binele din lume, noroc, fericire si sanatate si sa ti se indeplineasca toate dorintele pe care o sa ti le pui. La multi ani, Pavel!

E o zi cand sufletul invinge orice urma de tristete, cand tot ce a fost greu ti se pare usor. Este ziua numelui tau! La Multi Ani, Petre/Petru/Petrut/Petrica/Petrisor/Petruta/Pavel/Paul/Paula/Petronela!

Sa-ti dea Domnul sanatate, judecata inteleapta, viata lunga pamanteasca, ce doresti sa se implineasca!

La multi ani si mult noroc in aceasta zi speciala. Iti dorim sa ti se indeplineasca toate dorintele. Sanatate si numai bucurii!

La multi ani si sa ai parte de un ocean de sanatate, un munte de noroc si un camion cu bani, Paula!

Iti doresc o ora de liniste, o zi de pace, o saptamana de soare, un an de iubire, un veac de sanatate si un mileniu de bani. La Multi Ani, tata!

Iti doresc sa zambesti. Pentru ca atunci totul va fi bine si vei gasi puterea sa razbati peste orice greutati. La multi ani, de Sfintii Petru si Pavel, iubita mea!

Iti doresc ca de ziua numelui tau sa ti se implineasca toate dorintele, sa fii fericit, iubit, sa ai parte numai de raze de soare in viata si iti urez un sincer La Multi Ani, sotul meu!

Pentru ca astazi este o zi speciala pentru tine, ma alatur si eu celor ce-ti doresc din adancul sufletului sa ai parte numai de impliniri, satisfactii, multa sanatate, si Dumnezeu sa te calauzeasca si sa oranduiasca totul cum este mai bine pentru tine! Fie ca anii ce se scurg sa treaca, precum razele soarelui mangaie o floare ce sta sa infloreasca. La multi ani, draga mea!

Sa ai parte de sanatate, multe realizari si sa te bucuri de aceasta zi frumoasa mereu! La multi ani, de ziua numelui, dragul meu!

Un zambet are puterea de a indrepta totul si de a umple totul de lumina. Sper sa ai parte de cat mai multe zambete in viata… La Multi Ani, mama soacra!

Draga Petre/Petru/Petrut/Petrica/Petrisor/Petruta/Pavel/Paul/Paula/Petronela, de ziua numelui tau iti doresc sa ramai mereu asa cum esti acum, un prieten bun, de nedejde, haios si cu picioarele pe pamant. La multi ani!

Iti doresc sa ai o viata la fel de gingasa precum e zimbetul tau, si la fel de frumoasa precum e sentimentul iubirii. La multi ani!

Mesaje de Sfintii Petru si Pavel. Urari, sms-uri si felicitari de Sf. Petru si Pavel pentru mama, tata, sot, sotie, soacra, bunici, prieteni, colegi, iubit, iubita, cei dragi

Daruieste zambetul tau pentru cine-l merita, iubirea ta pentru cine stie sa o valoreze, lacrimile tale pentru cine te acompaniaza, si viata ta pentru cine te iubeste. La multi ani!

Viata ne ofera multe incercari si ne da posibilitatea de a trece prin multe obstacole, astfel de ziua ta eu iti sunt alaturi cu sufletul si iti urez un calduros „La multi ani”. Dumnezeu sa te aiba in paza Lui, sa-ti ofere toate bunatatile vietii si sa gusti din ele in preajma celor mai dragi persoane tie. Nu uita ca succesul si fericirea te va urma in toate mersurile tale, iar bucuriile sa iti surada la fiecare pas care-l faci in lume. Cu multa dragoste, iti urez o viata linsitita, te pup, prietena ta speciala.

Iti doresc ca viata ta sa-ti fie la fel de frumoasa precum sentimentul de iubire, gingasa ca zambetul tau si linistita ca marea cand nu adie vantul! La multi ani!

Un zambet are puterea de a indrepta totul si de a umple totul de lumina. Sper sa ai parte de cat mai multe zambete in viata… La multi ani!!!

Astazi iti uram o zi plina de fericire, liniste si momente de neuitat. Sa ai parte numai de impliniri, satisfactii, multa sanatate. Fie ca ce e mai bun sa vina de acum incolo!

In aceasta zi frumoasa natura sa-ti zambeasca, cei dragi sa te iubeasca, cei rai sa te ocoleasca. La multi ani!

Daca exista ceva mai frumos decat viata, daca exista ceva mai minunat decat un rasarit de soare, daca exista ceva mai pur decat un vis si daca exista ceva mai puternic decat iubirea, fie ca acel ceva sa-ti apartina! La aniversarea ta – La Multi Ani!

Felicitari de Sf.Petru si Pavel

Să trăieşti o mie de ani şi încă o viaţă, să petrecem, să bem până dimineaţă.

La mulţi ani plini de fericire şi împliniri! Să te pupe norocul şi să ai numai zâmbete şi soare în calea ta!

La mulţi ani, să ai o sănătate beton, să ai o zi bună şi să n-ai noroc de ghinion!

