Mesaj de ultimă oră: Rareș Bogdan clarifică poziția sa la Realitatea TV și ce a ales să facă în continuare

Capital publică mai jos postarea integrală a lui Rareş Bogdan de pe contul de Facebook, făcută în urmă cu câteva momente:

”Mulţumesc zecilor de mii de oameni care au scris, au trimis mesaje de încurajare şi susţinere şi m-au determinat să reflectez.

Pot fi acuzat de multe – că mă aprind uşor, că nu sunt prea diplomat – dar nu am dorit nicio secundă să aduc vreun deserviciu televiziunii care mi-a oferit o tribună pentru a iubi România aşa cum cred eu că este bine şi moral.

Publicul Realitatea TV, publicul fabulos al „Jocuri de Putere cu Rareş Bogdan” merită câteva explicaţii pe care le dau din toată inima, având mintea extrem de limpede.

Realitatea TV şi emisiunea fanion, „Jocuri de Putere cu Rareş Bogdan”, nu îşi schimbă direcţia! Continuăm lupta pe baricada României morale, României reale, României eterne. Realitatea TV şi „Jocuri de Putere cu Rareş Bogdan” sunt o poveste despre lungul drum al jurnalistului către succes pe calea inteligenţei, a muncii, a corectitudinii şi a pasiunii.

Adevărul este exact cel pe care l-am spus mereu: am avut libertate totală să aleg temele emisiunii, unghiul de abordare, lista de invitaţi. Nu am ce să-i reproşez lui Cozmin Guşă din acest punct de vedere, care a dovedit încă o dată că a avut nas atunci când a mizat pe mine.

Ne-am spus ce am avut de spus în particular, ca doi bărbaţi. În seara când lucrurile au degenerat, poate şi ulterior, am fost amândoi pătimaşi. Nu pot să-i reproşez asta, nu mi-o reproşez nici mie. Atunci când nu ne vom mai arăta sentimentele vom fi doar nişte roboţi, vom fi vrednici de milă, vom fi asemeni celor împotriva cărora luptăm, fiecare pe drumul său: meschini, ipocriţi, lipsiţi de onoare, nepăsători cu propria ţară.

Mi-ar plăcea ca toţi jurnaliştii din România să aibă norocul celor care lucrează la Realitatea TV, să aibă parte de un asemenea Patronat, să nu simtă pe gât, ca o cizmă, punctul de vedere al unui proprietar care are argumentul unic că-ţi plăteşte leafa, deci ţi-a cumpărat conştiinţa. Exact pe asta a mizat Cozmin: pe libertate. Iar unul dintre argumente este acela că publicul simte fake-urile, e sătul de ele, te doreşte autentic, chiar dacă mai greşeşti.

România se află la o răscruce pe care, dacă Realitatea TV şi „Jocuri de Putere cu Rareş Bogdan” nu o intuiesc, nu-şi merită locul de oşteni ai adevărului, de câini ai democraţiei. E prea mult dezechilibru în lumea politică, între instituţiile media, în propriile conştiinţe pentru a adăuga şi noi argumente că suntem un neam pulverizat! Publicul nu trebuie trădat! Publicul „Jocuri de Putere cu Rareş Bogdan”, publicul câştigat de Realitatea TV în timp, cu mare greutate, nu trebuie abadonat. Acest public are nevoie de „Jocuri de Putere cu Rareş Bogdan” şi de invitaţii excepţionali, extrem de liberi ai acestei emisiuni.