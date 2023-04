Judecătorul din Florida a stabilit că nu există argumente reale care s-o incrimineze pe Ducesa de Sussex. Astfel, instanța din Florida a respins procesul, susținând că declarațiile făcute de Samantha Markle sunt doar opinii și „nu pot fi probate ca fiind false”. ”Pârâta își exprimă doar o opinie despre copilăria ei și relația cu frații ei vitregi”, a scris judecătoarea districtuală Charlene Edwards Honeywell în ordonanță, scrie The Mirror.

Declarația pârâtei nu este verificabilă în mod obiectiv

„Astfel, Curtea consideră că declarația pârâtei nu este verificabilă în mod obiectiv sau supusă unei dovezi empirice. Reclamanta nu poate dezminți opinia pârâtei cu privire la propria copilărie”, se mai spune în decizie.

Samantha Markle a intentat proces, în martie 2022, susținând că sora sa vitregă a defăimat-o când a furnizat informații pentru o biografie neautorizată, intitulată ”Finding Freedom” și prin faptul că a discutat despre relația lor în interviul cu Oprah Winfrey. Ea a cerut despăgubiri de peste 60.000 de lire sterline.

Potrivit judecătoarei, Samantha abia dacă și-a cunoscut sora vitregă în copilărie, „nu a fost niciodată apropiată” de ea și apoi a fost „plătită cu sume importante” pentru o știre falsă publicată de un tabloid.

Meghan: Trădarea vine de la cineva cu care ai o relație

Ulterior, întrebată ce părere are despre Samantha, Markle a spus: „Când vorbești despre trădare, trădarea vine de la cineva cu care ai o relație. Am crescut ca un copil singur, lucru pe care îl știe toată lumea care a crescut în jurul meu, și mi-aș fi dorit foarte mult să am frați. Mi-ar fi plăcut să am frați și surori”.

Meghan Markle a avut o relație extrem de proastă cu tatăl său, Thomas și cu sora vitregă. În „Harry & Meghan”, documentarul lansat în decembrie 2022, ducele și ducesa de Sussex au vorbit cu sinceritate despre relația rece atât cu Thomas, în vârstă de 78 de ani, cât și cu Samantha.

Thomas Markle nu vrea să vadă documentarul Netflix

Thomas Markle nu vrea să vadă documentarul cu Meghan Markle și Harry, potrivit Samanthei Markle. Conform acesteia, Thomas, care se recuperează după un accident vascular cerebral, pe care l-a suferit la începutul anului trecut, nu dorește să vadă documentarul, deoarece drama familiei regale i-a afectat sănătatea.

Samantha afirmă că Meghan „a orchestrat campania de defăimare și distrugere a sa și a tatălui său, distrugându-le reputația, pentru a păstra și a promova narațiunea falsă despre „calea către regalitate” doar pentru a da bine în fața Familiei Regale și a mass-media din întreaga lume.”

„Meghan, care a fost prezentată împreună cu Prințul Harry pe coperta revistei Time Magazine în cadrul reportajului anual „Cei mai influenți oameni din lume” a publicat și a difuzat minciuni și informații rău intenționate, menite să distrugă reputația reclamantei și care au supus-o pe reclamantă la umilință, rușine și ură la nivel mondial.” Dosarul a mai adăugat că Meghan a folosit „resursele puternice ale mașinăriei de relații publice a familiei regale” pentru a disemina și răspândi „minciuni în întreaga lume” despre Samantha Markle și tatăl lor, Thomas Markle.