„Voi contraria pe foarte multi oameni. Din punctul meu de vedere, ma intereseaza sa nu vad pacienti imbolnaviiti. Daca ei se imbolnavesc vreau sa vad doar formele usoare. Daca oamenii mor, despre ce economie mai vorbim noi? Trebuie o pauza de 10 saptamani dupa care ne putem relua viata. E momentul ca presdintele sa se implice in mod direct. Iar decizia sa fie la cel mai inalt nivel posibil. Trebuie convocat CSAT”, a răspuns doctorul când a fost întrebat de perioada în care românii se pot întoarce la muncă, potrivit mediafax.ro

Dr. Adrian Streinu Cercel a adăugat că în luna iunie oamenii s-ar putea întoarce „categoric” la muncă, după ce contextul pandemic devine stabilizat.

O schimbare de paradigmă

„Bilantul de pana astazi este foarte trist. Mi-as fi dorit sa fie altfel dar din pacate nu este. Impreuna cu colegii de la Ministerul Sanatatii s-a elaborat planul Alb, in care s-a stabilit cine intra in prima linie si cand. Ne intereseaza cu ce forte din linia intai suntem la bataie. In momentul de fata reteaua de boli infectioase din Romania e in prima linie. In prima linie sunt infectionistii si pneumologii. Urmeaza spitalele de suport, gandite ca sa reusim sa facem fata acestei pandemii, mobilizarea a fost exemplara. Trebuie sa esalonam aceasta batalie astfel incat sa ne conservam resursa umana. Mobilizarea a fost generala. As vrea sa multumesc tuturor colegilor ca nu au facut niciun pas inapoi. Personalul medico-sanitar e de o exceptionala valoare. Se schimba paradigma medic-pacient. Relatia nu mai e aceeasi de acum 6 luni de zile. Introducem distanta sociala. De la 2 metri cum sa te duci cu stetoscopul sa asculti pe cineva? Atunci intervin celelalte device-uri”, a menționat acesta când a fost întrebat de starea bilanțului din momentul de față, conform sursei menționate.